快訊

曝限空令成效！金管會信心喊話「已止跌」：放空減86%、8家公司執行庫藏股

掃拖機器人「伸手臂」！Saro Z70夾擊障礙物、F25 ACE Combo五合一洗地機1組掃全屋

台股連日重挫…高關稅風暴衝擊下「要跌多久」？法人曝關鍵

聽新聞
0:00 / 0:00

因應美關稅戰衝擊？西班牙總理時隔7個月再訪陸 將與習近平會面

聯合報／ 記者謝守真／即時報導
大陸外交部宣布，西班牙總理桑傑士（Pedro Sanchez）將於4月10日至11日赴大陸訪問，屆時還將與大陸國家主席習近平會面。圖／新華社資料照
大陸外交部宣布，西班牙總理桑傑士（Pedro Sanchez）將於4月10日至11日赴大陸訪問，屆時還將與大陸國家主席習近平會面。圖／新華社資料照

美國總統川普對等關稅生效在即，全球各國領導人努力尋求解方或對策，以降低風險。時值此刻，大陸外交部8日宣布，西班牙總理桑傑士（Pedro Sanchez）將於4月10日至11日赴大陸訪問，屆時還將與大陸國家主席習近平會面。桑切斯此訪將是其自去年9月後，再次到大陸出訪。

在4月8日下午例行記者會上，大陸外交部發言人林劍針對媒體問及桑傑士此次訪陸行時指出，中方希望以桑傑士此訪為契機，推動中西全面戰略夥伴關係在新的起點上取得更大發展。林劍表示，此訪是桑傑士3年內第3次訪華。訪問期間，習近平將與桑傑士首相會見，大陸國務院總理李強也將與其舉行會談。

林劍接著指，西班牙是中國在歐盟的重要合作夥伴。雙方始終秉持互尊互信、互利共贏精神，雙邊關係走在中國同歐洲國家關係前列。今年是中西全面策略夥伴關係建立20周年。中方希望以桑切斯首相此訪為契機，深化兩國戰略互信，擴大開放合作，攜手應對全球性挑戰，推動中西全面戰略夥伴關係在新的起點上取得更大發展。

此前，在川普宣布對歐盟加徵20％對等關稅後，桑傑士即宣布一項價值141億歐元（下同）的援助計劃，用以保護可能受美國關稅政策衝擊的經濟。

另，彭博曾引述匿名知情人士報導稱，桑傑士此行正值歐盟在美國總統川普掀起貿易戰引發動盪後，重新思考全球貿易關係。另，除至大陸訪問外，桑傑士也將造訪越南，桑傑士希望透過越南行，建構新的市場機會。

報導並稱，大陸駐西班牙大使姚敬曾在馬德里讚許桑傑士的「務實態度」，並說陸企正磋商在西班牙額外投資30億元。陸企已在去年9月宣布投資約70億元，大部分在西班牙汽車領域。

姚敬還說，中國車企尋求在歐洲設廠，以規避歐洲對華電動車的加稅，新的投資將集中在西班牙的南部地區。

美國 西班牙 關係

延伸閱讀

恐向大陸加徵50％關稅 川普：盼與習近平維持好關係

分析：石泰峰獲習近平信任 改掌中組部

中共七常委義務植樹 習近平：堅持「三綠」並舉

中美兩相比較 BBC：川普對等關稅恐成「送給習近平的禮物」

相關新聞

護航川普關稅！美副總統范斯喊「中國鄉巴佬」 陸外交部：無知無禮

美國總統川普上周拋出對等關稅，在全球掀起驚濤駭浪引爆股災。美國副總統范斯（JD Vance）近日為護航川普關稅政策，說出...

陸配限期須繳「喪失原籍證明」是什麼？ 海基會曝申辦流程

陸配網紅遭廢止居留許可風波才剛落幕，近日許多已取得台灣身分的陸配卻收到移民署通知，限期3個月內繳附喪失原籍證明，否則將面...

因應美關稅戰衝擊？西班牙總理時隔7個月再訪陸 將與習近平會面

美國總統川普對等關稅生效在即，全球各國領導人努力尋求解方或對策，以降低風險。時值此刻，大陸外交部8日宣布，西班牙總理桑傑...

中美關稅戰升溫 陸發改委要求民企：支持中共中央決策部署

中美貿易戰已箭在弦上，大陸國家發展改革委主任鄭柵潔8日上午邀集民營企業座談時指出，「面對美國加徵關稅等外部風險挑戰，我們...

「粗魯且無知」…范斯喊中國鄉巴佬 中網怒美媒也諷刺

美國副總統范斯（JD Vance）近日接受專訪，為川普的關稅政策護航，他在談話中用了帶有貶意的「中國鄉巴佬（Chines...

美步步進逼 胡錫進籲北京擴大核武庫、做最壞的準備

美國總統川普當地時間7日威脅，若中國大陸不在8日撤回對美國34%的報復性關稅，將在9日對大陸再加徵50％的關稅。對此，環...

商品推薦

udn討論區

0 則留言
規範
發布
  • 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
  • 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
  • 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
  • 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。