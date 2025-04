護航川普關稅！美副總統范斯喊「中國鄉巴佬」 陸外交部：無知無禮

美國總統川普上周拋出對等關稅,在全球掀起驚濤駭浪引爆股災。美國副總統范斯(JD Vance)近日為護航川普關稅政策,說出帶有貶意的「中國鄉巴佬(Chinese peasant)」等爭議言論掀起熱議。對此,大陸外交部批評,范斯言論的言論,令人詫異,也感到悲哀。

在4月8日下午例行記者會上,大陸外交部發言人林劍針對媒體問及范斯近日在接受美媒採訪時的言論一事指出,中美經貿關係的立場已經講得很清楚。聽到「這位副總統說出這樣無知又缺乏禮貌的話,令人詫異,也感到悲哀」。

而就美中之間是否會就貿易問題進行會談或談判的問題,林劍則表示,美方的所作所為沒有體現出想要認真對話的意願。美方如果真的想談,就應該拿出平等、尊重、互惠的態度。美方濫施關稅,嚴重侵犯各國的正當權益,嚴重違反世界貿易組織規則,嚴重損害以規則為基礎的多邊貿易體制,嚴重衝擊全球經濟秩序穩定,是典型的單邊主義、保護主義、經濟欺凌,遭到國際社會普遍反對。中方對此強烈譴責、堅決反對。

林劍再指,他要再次強調,貿易戰、關稅戰沒有贏家,保護主義沒有出路。中國人不惹事也不怕事,施壓、威脅和謳詐不是同中方打交道的正確方式。中方必將採取必要措施,堅決維護自身正當合法權益。若美方置兩國和國際社會的利益於不顧,執意打關稅戰、貿易戰,中方必將奉陪到底。

據陸媒《觀察者網》報導,范斯近日在接受美媒福斯新聞節目「Fox & Friends」訪問時提到,「我認為我們所有人都應該退一步捫心自問,全球化的經濟給美國帶來了什麼?從根本上說,它基於兩個原則,背負巨額債務,來購買其他國家為我們製造的東西」。

他並稱,說得更直接一點,「向『中國鄉巴佬』借錢,來購買『中國鄉巴佬』製造的東西。(We borrow money from Chinese peasants to buy the things those Chinese peasants manufacture.)」

從劍橋字典及牛津字典來看「Peasant」一詞的解釋,該詞在絕大多數情況下都帶有明確的貶低意思,包含歷史色彩和階級色彩,該詞彙往往指涉的是受教育程度、收入、社會地位低下的、以種植穀物或是養殖動物為生的人群。較常見的「farmer」一詞,則是一個中性詞,不包含情感色彩。

消息一出即掀起熱議。不少網友指出,「萬斯(台譯范斯)的措詞不僅『粗魯』而且『無知』」,並建議他應到中國看看。還有有網友諷刺,「我懷疑萬斯是否真的明白『peasant』是什麼意思,今天已經不是1950年代了」。