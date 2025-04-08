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中美關稅戰升溫 陸發改委要求民企：支持中共中央決策部署

聯合報／ 記者謝守真／即時報導
面對美國關稅戰，大陸國家發展改革委主任鄭柵潔要求民營企業，「把思想和行動統一到黨中央的決策部署」。圖／中通社
面對美國關稅戰，大陸國家發展改革委主任鄭柵潔要求民營企業，「把思想和行動統一到黨中央的決策部署」。圖／中通社

中美貿易戰已箭在弦上，大陸國家發展改革委主任鄭柵潔8日上午邀集民營企業座談時指出，「面對美國加徵關稅等外部風險挑戰，我們要把思想和行動統一到黨中央的決策部署上，堅定不移推進改革開放，堅持以國內大循環為主體、國內國際雙循環相互促進的新發展格局，堅定信心、鼓足幹勁，萬眾一心、眾志成城，紮紮實實辦好自己的事，以國內發展的確定性應對外部環境的不確定性，牢牢把握自身發展的主動權。」

根據大陸國家發展改革委官網發布的新聞稿，出席8日上午座談會的民企有：江蘇天合光能、浙江中基寧波、廣東領益智造、北京滴滴出行、山東歌爾股份。

新聞稿稱，5位企業負責人均認為，「對美國加徵關稅已有準備，正在積極採取應對措施，同時國內發展環境穩定、市場空間廣闊，企業有信心在黨中央堅強領導下克服困難、取得突破、實現更好發展。」

鄭柵潔表示，民營經濟已經形成相當的規模、占有很重的分量，是吸納城鎮就業的主要渠道，在穩增長、穩就業中發揮重要作用。

面對美加徵關稅，鄭柵潔除發表前述談話，他還表示，下一步，國家發展改革委將會同有關部門和地方，深入學習貫徹習近平2月17日出席民營企業座談會和3月28日會見國際工商界代表時的重要講話精神，加快推動已出台的政策落地見效，加強政策預研儲備並把握好政策出台時度效，全力推動經濟持續回升向好。

鄭柵潔並稱，國家發改委也將堅持和完善政企常態化溝通交流機制，認真傾聽民營企業訴求建議，由點及面、點面結合，積極幫助企業解決實際困難，促進民營經濟健康發展、高質量發展。

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