快訊

被進一步加徵50%關稅！陸外交部：若美執意打關稅戰 必將「奉陪到底」

謝宜容涉貪起訴！今「全部認罪」開庭哭花臉 100萬交保加戴電子腳鐐

30萬張大量打不開！鴻海收跌停125元 寫1年多新低

聽新聞
0:00 / 0:00

美步步進逼 胡錫進籲北京擴大核武庫、做最壞的準備

聯合報／ 大陸中心／即時報導
隨著美中貿易戰不斷升高，環球時報前總編輯胡錫進呼籲北京當局，做最壞的準備，包括擴大中國的核武庫。圖為2019年10月1日中共建政70周年大閱兵時展示的巨浪-2潛射飛彈。巨浪-2可攜帶1至3枚核彈頭，據稱改進型射程可達8,000至9,000公里。（美聯社）
隨著美中貿易戰不斷升高，環球時報前總編輯胡錫進呼籲北京當局，做最壞的準備，包括擴大中國的核武庫。圖為2019年10月1日中共建政70周年大閱兵時展示的巨浪-2潛射飛彈。巨浪-2可攜帶1至3枚核彈頭，據稱改進型射程可達8,000至9,000公里。（美聯社）

美國總統川普當地時間7日威脅，若中國大陸不在8日撤回對美國34%的報復性關稅，將在9日對大陸再加徵50％的關稅。對此，環球時報前總編輯胡錫進8日發文稱，川普最新威脅相當於對中國發「最後通牒」，他呼籲北京當局做好一切準備，包括最壞的準備，擴大中國的核武庫，「在他們瘋狂鏈的盡頭實施令他們驚駭的威懾」。

川普揚言對從中國進口的產品再課徵50%新關稅，白宮指出，若加上即將實施的34%對等關稅，今年對中國大陸加徵關稅的累計稅率將達到104%。

胡錫進表示，「54%的關稅與再加50%，這有很大區別嗎？」既然川普用最新威脅把中美談判解決貿易糾紛的大門基本堵死了，這個時候，必須談談底線思維了。

他預期，在高關稅下，中美雙邊貿易將迅速萎縮，幾近中斷。中美脫鉤將是雙方的痛苦，但中國對美出口只剩中國對外出口總額的14.6%，只占中國GDP的2.3%，並非對中國經濟的根本衝擊。

「重要的是，事情被逼到這一步，中國社會踏下心來應對，被逼出來的一定是韌性和新的開拓精神。只要努力，東方不亮西方亮，中國生生不息，中國發展的源泉也註定生生不息。」

胡錫進說，「說到這裡，必須談談更底線的事情，那就是，世界第一和第二大經濟體斷然脫鉤的過程和盡頭肯定不僅僅是經濟的事情。它將伴隨相互敵意的迅速發酵，形成地緣政治的嚴重不確定性，雙方的互動方式會不斷遭到華盛頓的毒化。」

「歷史的經驗是，當邊境上商隊消失時，就會有軍隊出沒；大海上商船越來越少時，軍艦就會成為主角。」因此他呼籲北京當局做好一切準備，包括最壞的準備。軍力建設對中國至關重要，中國核武庫的擴大尤其是關鍵所在。

胡錫進稱，「我們的對面已經瘋了，中國必須在他們瘋狂鏈的盡頭實施令他們驚駭的威懾，確保他們的衝動和所作所為不穿越最後的臨界點走向極限。我們這樣的震懾力需要是充分強大的、毫無疑問的。要讓對方充分了解我們的意志不可撼動。」

川普 胡錫進

延伸閱讀

慶川普79歲、陸軍250周年將盛大閱兵 五角大廈一路延伸到白宮

川普嫌惡肖像畫 女畫家「生意」陷困境

台股重挫本土劇男星沒在驚！　謝川普給教訓備百萬閒錢再買進

川普追加中國50%關稅：中國選擇硬碰硬對抗，累計104%的關稅大戰扛得住？

相關新聞

官媒曝大陸六招應對美關稅戰 強調「中國不怕事」

美國總統川普對大陸的關稅威脅步步進逼，並揚言將再加徵50％關稅，對此大陸商務部8日一早回應稱「奉陪到底」。新華網時政類微...

美步步進逼 胡錫進籲北京擴大核武庫、做最壞的準備

美國總統川普當地時間7日威脅，若中國大陸不在8日撤回對美國34%的報復性關稅，將在9日對大陸再加徵50％的關稅。對此，環...

中美關稅戰升溫 陸發改委要求民企：支持中共中央決策部署

中美貿易戰已箭在弦上，大陸國家發展改革委主任鄭柵潔8日上午邀集民營企業座談時指出，「面對美國加徵關稅等外部風險挑戰，我們...

「粗魯且無知」…范斯喊中國鄉巴佬 中網怒美媒也諷刺

美國副總統范斯（JD Vance）近日接受專訪，為川普的關稅政策護航，他在談話中用了帶有貶意的「中國鄉巴佬（Chines...

護航川普關稅！美副總統范斯喊「中國鄉巴佬」 陸外交部：無知無禮

美國總統川普上周拋出對等關稅，在全球掀起驚濤駭浪引爆股災。美國副總統范斯（JD Vance）近日為護航川普關稅政策，說出...

神19進駐中國空間站逾150天 五一前後將返地球

目前，神舟十九號乘組進駐中國空間站(太空站)已經超過150天。航天員蔡旭哲、宋令東、王浩澤身心狀態良好，各項空間科學實驗...

商品推薦

udn討論區

0 則留言
規範
發布
  • 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
  • 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
  • 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
  • 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。