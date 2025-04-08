快訊

小港機場不能叫Uber！前員工分享「兩大常見狀況 」 旅客沒看清會不知所措

關稅戰屠殺全球股市…他問房價跌嗎？「1條件」曝蛋殼恐跌爆

台股下挫772點收18,459點 台積電守住800大關、高價股剩10千金

聽新聞
0:00 / 0:00

官媒曝大陸六招應對美關稅戰 強調「中國不怕事」

聯合報／ 記者謝守真／即時報導
應對美國關稅戰，大陸官媒透露，北京至少準備「六大招」反制，包括大幅加徵美大豆及高粱等農產品關稅、暫停芬太尼合作、禁止進口美國電影等。（美聯社）
應對美國關稅戰，大陸官媒透露，北京至少準備「六大招」反制，包括大幅加徵美大豆及高粱等農產品關稅、暫停芬太尼合作、禁止進口美國電影等。（美聯社）

美國總統川普對大陸的關稅威脅步步進逼，並揚言將再加徵50％關稅，對此大陸商務部8日一早回應稱「奉陪到底」。新華網時政類微信公眾號《牛彈琴》更透露，大陸官方至少準備了「六大招」來反制美國關稅措施，包括：大幅加徵美國大豆及高粱等農產品關稅、暫停芬太尼合作、禁止進口美國電影等。

針對川普最新關稅威脅，《牛彈琴》8日午間發文表示，「事態，讓人很氣憤」，並稱兵來將擋，水來土掩。中國不惹事，但也不怕事。

文章並透露，中方已準備至少六大招應對美國關稅戰爭：一、大幅加徵美大豆、高粱等農產品關稅；二、禁止美禽肉輸華；三、暫停中美芬太尼合作；四、服貿領域反制措施；五、禁止進口美國電影；六、調查美企在華知識產權獲益情況。

《牛彈琴》指，有消息人士稱，鑑於近期美方霸凌行徑，中方正考慮大幅加徵美大豆、高粱等農產品關稅。同時，鑑於美國頻繁爆發禽流感，相關方面強烈建議中方禁止進口美國禽肉，確保中國人民食品安全。

其次，北京將暫停中美芬太尼合作。《牛彈琴》稱，據透露，由於美方再次加徵50%關稅，中國政府正考慮停止與美方的芬太尼合作。很簡單，美方根本無視中方出於人道主義的幫助，不但不理解中方誠意和善意，還各種抹黑、甩鍋、推責，已嚴重損害中美芬太尼合作的基礎。

至於服貿領域反制措施，《牛彈琴》表示，消息人士透露，這包括限制美公司參與採購、限制開展法律諮詢等業務合作。美國對華服務貿易長期順差，美國政府所謂「對等關稅」，無疑給美國當下擁有巨額順差的服務業出口帶來嚴重危機。

《牛彈琴》還指出，據有關專家透露，鑑於美方威脅升級對華關稅，有關部門正在研究減少、甚至禁止進口美國電影。另，據消息人士透露，鑑於美國相關企業在華獲得巨大壟斷利益，有關部門研究對上述情況開展調查。

《牛彈琴》最後寫道，「很簡單，來而不往非禮也」。貿易戰沒有贏家，保護主義沒有出路。施壓和威脅，從來不是與中方打交道的正確方式。這是一場偉大博弈，是福不是禍，是禍躲不過，若這就是中國發展過程中必然要面臨的劫，那就必須勇敢面對。

文章並措辭強硬表示，現在的中國已不是100年前的中國，不是40年前的中國，也不是4年前的中國。最後要說一句，「這個世界，出來混，總是要還的，關稅戰帶給美國的風暴，才剛開始。」

美國 芬太尼

延伸閱讀

川普關稅殺得車廠措手不及！奧迪宣布暫停交付 新車全卡港口

川普關稅戰棒打盟友 北京學者：應加強聯繫歐洲

台積電、蘋果和Stellantis等承諾的近2兆美元投資 恐被川普關稅重傷

美日關稅交涉…日本派出經濟再生擔當大臣 美方由財長主導

相關新聞

官媒曝大陸六招應對美關稅戰 強調「中國不怕事」

美國總統川普對大陸的關稅威脅步步進逼，並揚言將再加徵50％關稅，對此大陸商務部8日一早回應稱「奉陪到底」。新華網時政類微...

展示「錯誤地圖」？ 陸使館批瑞典涉華報告縱容台獨

大陸駐瑞典使館近日針對瑞典中國國家知識中心發出的「中國簡介——為瑞典行動者提供的中國知識支持」報告指出，該報告在台灣、涉...

陸官媒：關稅訛詐唬不住中國 反制是正確但困難的決定

在美國總統川普揚言再對大陸加徵50％關稅後，多家陸媒相繼發出評論文章。中共中央黨報「人民日報」重要評論欄目「鐘聲」8日再...

外媒：巴拿馬審計署發現長和續簽運河港口合約涉違規

時隔香港首富李嘉誠旗下長和集團擬出售巴拿馬運河兩端港口事件一個月後，路透指出，巴拿馬審計署發現授予香港長江和記集團運營港...

陸版肉搜「開盒掛人」 黑色產業人民幣50元就能查戶口

今年2月，馬偕醫院電腦被駭，病患個資被拿到暗網販售；2022年底，也發生過全台2300萬人戶政資料遭盜、上網兜售，引發立委關切。在大陸，網路肉搜、霸凌叫「開盒掛人」，被公開個資、手機的人，會面臨無休止的騷擾霸凌；另一方面，大陸販賣個資的「人肉開盒」，已成龐大的黑色產業鏈，讓資安專家也有無力感。但這些個資究竟怎麼外流，又怎麼在地下論壇被不法利用的？

關稅言論惹禍？ 陸智庫研究中心被裁

大陸中國社會科學院經濟研究所六日發布聲明，已在本月二日裁撤「中國社會科學院公共政策研究中心」，該中心官網關閉，微信公眾號...

商品推薦

udn討論區

0 則留言
規範
發布
  • 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
  • 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
  • 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
  • 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。