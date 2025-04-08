官媒曝大陸六招應對美關稅戰 強調「中國不怕事」

美國總統川普對大陸的關稅威脅步步進逼，並揚言將再加徵50％關稅，對此大陸商務部8日一早回應稱「奉陪到底」。新華網時政類微信公眾號《牛彈琴》更透露，大陸官方至少準備了「六大招」來反制美國關稅措施，包括：大幅加徵美國大豆及高粱等農產品關稅、暫停芬太尼合作、禁止進口美國電影等。

針對川普最新關稅威脅，《牛彈琴》8日午間發文表示，「事態，讓人很氣憤」，並稱兵來將擋，水來土掩。中國不惹事，但也不怕事。

文章並透露，中方已準備至少六大招應對美國關稅戰爭：一、大幅加徵美大豆、高粱等農產品關稅；二、禁止美禽肉輸華；三、暫停中美芬太尼合作；四、服貿領域反制措施；五、禁止進口美國電影；六、調查美企在華知識產權獲益情況。

《牛彈琴》指，有消息人士稱，鑑於近期美方霸凌行徑，中方正考慮大幅加徵美大豆、高粱等農產品關稅。同時，鑑於美國頻繁爆發禽流感，相關方面強烈建議中方禁止進口美國禽肉，確保中國人民食品安全。

其次，北京將暫停中美芬太尼合作。《牛彈琴》稱，據透露，由於美方再次加徵50%關稅，中國政府正考慮停止與美方的芬太尼合作。很簡單，美方根本無視中方出於人道主義的幫助，不但不理解中方誠意和善意，還各種抹黑、甩鍋、推責，已嚴重損害中美芬太尼合作的基礎。

至於服貿領域反制措施，《牛彈琴》表示，消息人士透露，這包括限制美公司參與採購、限制開展法律諮詢等業務合作。美國對華服務貿易長期順差，美國政府所謂「對等關稅」，無疑給美國當下擁有巨額順差的服務業出口帶來嚴重危機。

《牛彈琴》還指出，據有關專家透露，鑑於美方威脅升級對華關稅，有關部門正在研究減少、甚至禁止進口美國電影。另，據消息人士透露，鑑於美國相關企業在華獲得巨大壟斷利益，有關部門研究對上述情況開展調查。

《牛彈琴》最後寫道，「很簡單，來而不往非禮也」。貿易戰沒有贏家，保護主義沒有出路。施壓和威脅，從來不是與中方打交道的正確方式。這是一場偉大博弈，是福不是禍，是禍躲不過，若這就是中國發展過程中必然要面臨的劫，那就必須勇敢面對。

文章並措辭強硬表示，現在的中國已不是100年前的中國，不是40年前的中國，也不是4年前的中國。最後要說一句，「這個世界，出來混，總是要還的，關稅戰帶給美國的風暴，才剛開始。」