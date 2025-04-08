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川普關稅戰棒打盟友 北京學者：應加強聯繫歐洲

中央社／ 台北8日電

美國祭出對等關稅政策，北京學者認為，中國在川普第一任期時，加強擴大發展中國家「朋友圈」；現在可以爭取所有其他國家，例如加強與歐洲國家聯繫。

美國總統川普（Donald Trump）於美東時間2日在白宮宣布對等關稅政策，中國將被加徵34%關稅。中國國務院4日祭出反制措施，擬將於10日起對原產於美國進口商品在現行適用關稅稅率基礎上加徵34%關稅。

財經網聯合創辦媒體晚點LatePost專訪中國人民大學經濟學院教授王孝松、上善資本首席經濟學家夏春，評論川普政府大打關稅戰對於中國經濟與地緣政治帶來的影響，他們建議北京應抓緊這個時間點，加強與歐洲聯繫。

王孝松表示，川普第一任期時，中國透過「一帶一路」等措施擴大朋友圈，加強與發展中國家關係；川普政府現在對多國祭出對等關稅政策，中國可以爭取所有美國以外的國家，例如歐洲與美國翻臉，中國更可以加強與歐洲聯繫。

王孝松認為，川普政府想要建構新的國際秩序，不想要美國繼續承擔過多責任，秉持美國優先等理念，美國陸續退出國際組織，不過這恐也讓美國影響力、威懾力減弱，在這個過程中，中國必須爭取拉住歐洲，這是未來一個突破方向。

夏春提到，中國可以扮演更多國際角色。美國由於地理位置和自然資源優勢，倘若選擇孤立，也不會過得太差。歐洲和亞洲為歐亞大陸連在一起，彼此是天然的鄰居，歐洲領導人應提升思維，中國和歐洲沒有本質矛盾，未來有更大的合作空間。

夏春指出，關稅戰將會衝擊經濟成長率，也會帶來失業、通膨，幾乎沒有贏家，一旦國家之間發生嚴重貿易摩擦，最終可能導致戰爭，這是過去的歷史借鏡；這是最壞的結果，沒有人希望走到這一步，不過不可以低估這種風險。

關於川普關稅戰後續發展。王孝松直言，川普不可能單方面地取消，關稅一旦開始加徵，後續將很難取消或削減，例如拜登（Joe Biden）政府延續川普第一任期對中國加徵關稅稅率，沒有取消也沒有與中國談判；夏春認為，接下來各國將要做出艱難選擇，將會有很多的溝通與交流。

川普 美國

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