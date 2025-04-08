中國反制美方關稅態度強硬 分析：先打再談

美國總統川普祭出「對等關稅」後，中國率先反制，但又遭到川普加碼，雙方目前皆無妥協之意。中國學者分析指出，中方「先打再談」的思路很明確，並認為中美經貿不可能完全脫鉤。

中國宣布對美加徵34%關稅，作為反制美國的對等關稅後，美國總統川普7日揚言對中國再額外課徵50%關稅，迫使中國撤回報復計畫。如此一來，美國今年對中國商品的關稅累積已至104%。中國商務部今天宣布，如果美方推出升級關稅措施，中方將堅決採取反制措施維護自身權益。

上海復旦大學國際問題研究院院長吳心伯告訴中央社記者，川普第一任期時，中國對於川普的關稅措施比較意外，相較之下，這次打的是「有準備之仗」。所謂準備，就是包括財政與貨幣政策在內的各項經濟提振措施。

他說，中國反制美方關稅措施的態度不是臨時的決定，「各種最壞的可能都考慮了」，所以也不會輕易改變決定。

中國成為全球第一個以及少數在「對等關稅」中反制美國的國家，吳心伯認為，中方可能是基於這樣的判斷：面對「獅子大開口」的川普，如果中國「不打就談」，最後就會一敗塗地，後續也會沒完沒了，「現在的思路很明確，就是『先打再談』」。至於其他中、小國家，面對美國就沒有這樣的實力和「戰略意志」。

有分析指出，當兩國關稅高達60%以上時，世界最大經濟體之間的貿易將減少至幾乎為零。「中美脫鉤」成為當下最受關注的議題。

即使中方已經有所準備，吳心伯說，中美兩國間的貿易不可能完全脫鉤到零。從川普第一任期的關稅戰來看，雙方都有對部分商品豁免或減免關稅，那些就是高度依賴對方進口的東西。「一方面打仗，一方面要打聰明仗」，還是要避免過度傷害自己人民。

中國人民大學經濟學院教授聶輝華說，中美經貿不會真正脫鉤，他也不贊成脫鉤。

聶輝華今天在微信公眾號中發布的受訪文章中主張，要有戰略的靈活性，「鬥而不破是最好的博弈形勢。不鬥肯定不行，但是真破了對雙方都是不好的。最後肯定要談判的，可能各讓一步，就算是比較好的情況了」。

聶輝華說，中國提出反制美方措施，但出口受阻了，就要想辦法擴大內需，真正要落實內需循環。最好的方法是在公布反制措施的同時提出對沖政策，他相信政府很快就會公布相關政策，「要一邊說硬話、一邊還得有硬政策，才能出硬結果」。