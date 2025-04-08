陸官媒：關稅訛詐唬不住中國 反制是正確但困難的決定

在美國總統川普揚言再對大陸加徵50％關稅後，多家陸媒相繼發出評論文章。中共中央黨報「人民日報」重要評論欄目「鐘聲」8日再度發表評論文章稱，「施壓和威脅絕非打交道正確方式」，中方實施的反制措施師出有名、合理合法、有力有節。大陸官媒《環球時報》則指，關稅訛詐唬不住中國，反制美是正確但困難的決定。

美中關稅戰愈演愈烈，人民日報上述文章指，中國是文明古國，禮儀之邦。中國人民崇尚以誠待人、以信為本。「中方從不惹事，但也不怕事。」歷史和現實證明，施壓和威脅絕不是同中方打交道的正確方式。

文章批評，美方單方面挑起對華貿易戰，不是一年兩年了，結果如何？中國外貿在壓力下展現強勁韌性，中國經濟始終保持發展和進步。反觀美國，非但沒能實現減少貿易逆差、推動製造業回流等目標，反而使本國企業和消費者承受損失。

文章稱，如今，美方再次揮舞關稅大棒，雖短期內會造成一定負面影響，但中國應對衝擊有底氣、有信心。中國是超大規模經濟體，產業體系完備，正在從製造大國邁向製造強國，對聯合國統計分組中幾乎全部國家和地區都有進出口記錄，是150多個國家和地區的主要貿易夥伴。中國完全有能力應對挑戰。

文章再指，「當國際上一些人產生『中國構建新發展格局，是否意味著捨棄開放』的疑問時，中國態度鮮明『雙循環』不是要閉關鎖國，而是當別人不給我們開門的時候，我們自己還能活下去、活得更好。我們敞開大門，誰來與我們合作都歡迎。」

此外，《環球時報》8日亦刊出題為「關稅訛詐唬不住中國」的社評，提到美國以所謂「對等」為名，宣布對包括中國在內的所有貿易夥伴加徵關稅，在國際社會激起公憤。中國關於反對美國濫施關稅的立場指出，美方將關稅作為實施極限施壓、謀取私利的武器。

社評稱，中國採取堅決反制的立場，根本原因在於美方加徵關稅的理由完全不成立。美方以「應對不公平的外國貿易行為」為藉口，對全球貿易夥伴實施高額關稅，實則是大行保護主義和單邊霸凌，是披著「經濟手段」外衣的政治訛詐。這種做法公然違反世界貿易組織（WTO）的核心規則。「關稅訛詐嚇不倒中國，更動搖不了正義。中國不惹事，也不怕事，施壓和威脅不是同中方打交道的正確方式。」

同時，社評提到，產業體系與技術自主性顯著提升、內需市場與經濟結構持續強化、多邊合作與貿易夥伴多元發展，這些都讓中國在風險面前更有底氣。正如美國彭博社所稱，中國「很大程度上已可抵禦貿易行為帶來的衝擊」。

社評進一步稱，中美兩國貿易量巨大，美國的高關稅短期內不可避免會對中國經濟造成衝擊，中國最終作出「困難但正確」的決定，這種底氣不僅來自中國的經濟實力，也來自世界各國普遍參與經濟全球化並從中受益的事實，來自中美之間經貿合作基礎的深度和廣度。