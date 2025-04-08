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外媒：巴拿馬審計署發現長和續簽運河港口合約涉違規

聯合報／ 記者謝守真／即時報導
時隔長和集團擬出售巴拿馬運河兩端港口事件一個月後，路透指，巴拿馬審計署發現授予香港長江和記集團運營港口特許權存在違規行為，將起訴與長和續約的官員。值得注意的是，結果公布數小時後，美國國防部長赫格塞斯將抵巴拿馬訪問。（路透）
時隔長和集團擬出售巴拿馬運河兩端港口事件一個月後，路透指，巴拿馬審計署發現授予香港長江和記集團運營港口特許權存在違規行為，將起訴與長和續約的官員。值得注意的是，結果公布數小時後，美國國防部長赫格塞斯將抵巴拿馬訪問。（路透）

時隔香港首富李嘉誠旗下長和集團擬出售巴拿馬運河兩端港口事件一個月後，路透指出，巴拿馬審計署發現授予香港長江和記集團運營港口特許權存在違規行為，將起訴與長和續約的官員。

據路透報導，巴拿馬審計署長辦公室於當地時間7日表示，審計結果顯示，授予長和集團旗下巴拿馬港口公司的營運港口特許權存在多項違規行為，涉及拖欠12億美元（約合台幣395億元）款項，將會向授權續簽港口特許經營權的官員，提出法律訴訟。

報導稱，這項合約於2021年獲得續簽，授予港口營運商Panama Ports Company在靠近巴拿馬運河的巴爾博亞港（Balboa）和克里斯托巴港（Cristobal）等港口的經營權。該公司由香港的長和實業持有90%的股份。

值得注意的是，法新社指出，在審計結果公布數小時後，美國國防部長赫格塞斯（Pete Hegseth）將抵達巴拿馬展開訪問。此前，巴拿馬持續面臨美國總統川普施壓，要求其降低大陸在巴拿馬運河的影響力。面對川普持續揚言要收回巴拿馬運河控制權，巴拿馬進而向長和集團施壓，要求其放棄巴拿馬兩端港口的掌控權。

長和集團於3月宣布與美國投資公司貝萊德集團（BlackRock）所主導的財團達成協議，擬向該財團脫售所擁有的全球23個國家和地區的43個港口，包括位處巴拿馬運河兩端的港口。據悉，交易完成後，長和將獲得190億美元現金。

然而，長和此舉引發北京強烈不滿，親北京的港媒《大公報》還多次發表評論批評交易是不顧大陸的國家利益，文章並被港澳辦轉載。大陸國家市監局則就此交易展開反壟斷調查，以阻止長和和貝萊德按原計劃在4月2日簽署轉讓協議。

巴拿馬審計長弗洛雷斯7日在記者會上說，在審計過程中發現，巴拿馬港口公司拖欠了12億美元。巴拿馬政府今年1月開始對上述公司啟動審計。據安排，當局完成審計後，會提交海事部門處理。今年2月，巴拿馬總檢察長發布一份具有約束力的意見，認定上述港口合約違憲，將由最高法院做出最終決定。

律師和專家分析指稱，若巴拿馬審計署確認上述合約存在違規行為，或巴拿馬法院宣布合約有違憲法，可能會影響長和把巴拿馬運河等港口出售給美國財團貝萊德的計劃，且上述特許經營權將被撤銷。

巴拿馬運河 美國 香港

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