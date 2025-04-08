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伊朗核問題 中俄伊8日磋商

聯合報／ 記者陳宥菘／綜合報導

俄通社七日報導，俄羅斯外交部發言人扎哈羅娃表示，俄羅斯、中國大陸和伊朗三方將於八日在莫斯科就伊朗核問題進行磋商。時隔僅三周，三國將再度磋商伊朗核問題，且與會者同樣不包含美國

據報導，伊朗外交部此前表示，大陸、俄羅斯和伊朗三方代表將於四月七日至八日在莫斯科就伊核問題進行磋商。扎哈羅娃說，磋商將在八日舉行。但報導未提及三方出席的層級及代表。

三周前，大陸與俄羅斯、伊朗三方甫於三月十四日在北京舉行「伊朗核問題中俄伊北京會晤」，當時會議由大陸外交部副部長馬朝旭主持，俄羅斯外交部副部長里亞布科夫、伊朗外交部副部長加里布阿巴迪與會。三方於會後發表聯合聲明指，「有關方」應致力於消除造成當前局勢的根源，摒棄制裁施壓、武力威脅。大陸與俄國並歡迎伊朗重申其核計畫的和平性質，不尋求發展核武器。

大陸外長王毅當時也會見了俄國與伊朗的副外長，並就解決伊朗核問題提出五點主張，其中包含點名美國應展現政治誠意，早日回歸復談；反對強推聯合國安理會介入等。

美國總統川普早前曾就伊朗核問題談判施壓，他受訪稱，如果無法與伊朗就伊核問題達成協議，他將轟炸伊朗。根據央視報導，川普本月三日進一步表示，他更願意與伊朗「直接進行接觸」，而不是透過第三方談判。伊朗外長阿拉格齊六日回應，至今伊朗和美國尚未舉行任何談判，伊朗願與美國談判，但只能以「間接方式」進行。

伊朗外交部發言人巴加埃七日表示，從伊朗的角度，伊朗可保證其核計畫的和平性質，國際原子能機構也有能力和工具來檢查和核實伊朗核計畫的和平性質。

二○一五年，伊朗與伊核問題六國（美國、英國、法國、俄羅斯、中國大陸和德國）達成伊朗核問題全面協議，伊朗承諾限制其核計畫，以換取國際社會解除制裁。二○一八年五月，美國川普政府單方面退出伊核協議並逐步恢復對伊朗的制裁。

伊朗 俄羅斯 美國

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