快訊

聯合報社論／台股血流成河，賴政府卻還在盲動

美股道瓊指數連跌三日…盤中震幅近2600點 那斯達克意外小漲

聽新聞
0:00 / 0:00

陸檢測福島海水 無核異常

聯合報／ 大陸中心／綜合報導
大陸外交部發言人林劍稱，中方科研機構已完成對二月間對日本福島核處理水的獨立採樣分析，樣本中的放射性核素的活度、濃度未見異常。日本水產品似有望恢復出口大陸。（路透）
大陸外交部發言人林劍稱，中方科研機構已完成對二月間對日本福島核處理水的獨立採樣分析，樣本中的放射性核素的活度、濃度未見異常。日本水產品似有望恢復出口大陸。（路透）

中國大陸外交部發言人林劍昨指，中方科研機構已完成對二月間對日本福島核處理水的獨立採樣分析，樣本中的放射性核素的活度、濃度未見異常。但他又稱，單次檢測結果沒有異常，不能保證今後的檢測都沒有問題。

上月廿二日，大陸外長王毅在東京與日本外相岩屋毅主持中日經濟高層對話，雙方就日本水產品輸入大陸等達成廿項共識。大陸外交部當時指，針對日本水產品輸入大陸問題，確認持續開展針對排海的長期國際監測和中方獨立取樣監測，在結果沒有異常前提下，就日本水產品輸入大陸問題開展磋商。

日本於二○二三年八月起向太平洋排放福島第一核電廠核處理水，引發北京不滿，並宣布停止日本水產品進口。此後，日本就不斷要求中方恢復日本水產品進口，成為雙方經貿談判的重點。

大陸外交部昨日記者會上，有記者問，中國專家二月間再次赴福島第一核電廠獨立採集核處理水樣本，近日已得出檢測結果，請介紹情況。林劍回答，中方科研機構已完成對二月間赴日本及福島核電廠附近海域獨立採集的海水、海洋生物等樣本的檢測分析。樣本中，氚、銫一三七、鍶九十等放射性核素的活度、濃度未見異常。中方後續的相關檢測數據將提交國際原子能總署（ＩＡＥＡ），由其統一發布。

林劍提到，日前舉行的中日經濟高層對話中，日方重申，接受對排海的長期國際監測和中方的獨立取樣監測，確認持續開展上述監測活動。但中方反對日方排放核汙染水的立場從未變化。至於中國是否因為福島核處理水檢測結果無異常，重新開放日本水產品進口，林劍說，在日方履行承諾，檢測結果未出現異常的基礎上，中國海關總署已於三月十二日應約與日方在北京就日本水產品安全問題進行了交流。

日本 核處理水 福島

延伸閱讀

常為台灣執言！李逸洋頒贈勳章致謝「老朋友」日本外交官牛尾滋

遊香港買「1種零食」帶回大陸…竟慘遭海關沒收！陸網驚：以前常買

取代人力挑選！日本香菇農協導入AI分級系統 解決高齡化問題

寶熊漁具因應美國對等關稅 暫停出貨再擬對策

相關新聞

關稅言論惹禍？ 陸智庫研究中心被裁

大陸中國社會科學院經濟研究所六日發布聲明，已在本月二日裁撤「中國社會科學院公共政策研究中心」，該中心官網關閉，微信公眾號...

北京嚴控言論 禁唱衰經濟

大陸中國社會科學院公共政策研究中心近日遭裁撤，疑因該中心學者賀濱在社群平台發文批評大陸對美國同等加關稅是錯誤的反制措施，...

陸檢測福島海水 無核異常

中國大陸外交部發言人林劍昨指，中方科研機構已完成對二月間對日本福島核處理水的獨立採樣分析，樣本中的放射性核素的活度、濃度...

中共對台軍演 G7：破壞和平

七大工業國集團（Ｇ7）外長六日發表聯合聲明，關切中國挑釁行為，「特別是最近在台灣周邊舉行的大規模軍事演習」。外長們指出，...

陸版肉搜「開盒掛人」 黑色產業人民幣50元就能查戶口

今年2月，馬偕醫院電腦被駭，病患個資被拿到暗網販售；2022年底，也發生過全台2300萬人戶政資料遭盜、上網兜售，引發立委關切。在大陸，網路肉搜、霸凌叫「開盒掛人」，被公開個資、手機的人，會面臨無休止的騷擾霸凌；另一方面，大陸販賣個資的「人肉開盒」，已成龐大的黑色產業鏈，讓資安專家也有無力感。但這些個資究竟怎麼外流，又怎麼在地下論壇被不法利用的？

伊朗核問題 中俄伊8日磋商

俄通社七日報導，俄羅斯外交部發言人扎哈羅娃表示，俄羅斯、中國大陸和伊朗三方將於八日在莫斯科就伊朗核問題進行磋商。時隔僅三...

商品推薦

udn討論區

0 則留言
規範
發布
  • 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
  • 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
  • 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
  • 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。