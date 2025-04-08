陸檢測福島海水 無核異常

中國大陸外交部發言人林劍昨指，中方科研機構已完成對二月間對日本福島核處理水的獨立採樣分析，樣本中的放射性核素的活度、濃度未見異常。但他又稱，單次檢測結果沒有異常，不能保證今後的檢測都沒有問題。

上月廿二日，大陸外長王毅在東京與日本外相岩屋毅主持中日經濟高層對話，雙方就日本水產品輸入大陸等達成廿項共識。大陸外交部當時指，針對日本水產品輸入大陸問題，確認持續開展針對排海的長期國際監測和中方獨立取樣監測，在結果沒有異常前提下，就日本水產品輸入大陸問題開展磋商。

日本於二○二三年八月起向太平洋排放福島第一核電廠核處理水，引發北京不滿，並宣布停止日本水產品進口。此後，日本就不斷要求中方恢復日本水產品進口，成為雙方經貿談判的重點。

大陸外交部昨日記者會上，有記者問，中國專家二月間再次赴福島第一核電廠獨立採集核處理水樣本，近日已得出檢測結果，請介紹情況。林劍回答，中方科研機構已完成對二月間赴日本及福島核電廠附近海域獨立採集的海水、海洋生物等樣本的檢測分析。樣本中，氚、銫一三七、鍶九十等放射性核素的活度、濃度未見異常。中方後續的相關檢測數據將提交國際原子能總署（ＩＡＥＡ），由其統一發布。

林劍提到，日前舉行的中日經濟高層對話中，日方重申，接受對排海的長期國際監測和中方的獨立取樣監測，確認持續開展上述監測活動。但中方反對日方排放核汙染水的立場從未變化。至於中國是否因為福島核處理水檢測結果無異常，重新開放日本水產品進口，林劍說，在日方履行承諾，檢測結果未出現異常的基礎上，中國海關總署已於三月十二日應約與日方在北京就日本水產品安全問題進行了交流。