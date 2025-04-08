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關稅言論惹禍？ 陸智庫研究中心被裁

聯合報／ 記者陳宥菘／綜合報導
大陸本月二日裁撤中國社會科學院公共政策研究中心。 圖／截自中國社科院官網
大陸本月二日裁撤中國社會科學院公共政策研究中心。 圖／截自中國社科院官網

大陸中國社會科學院經濟研究所六日發布聲明，已在本月二日裁撤「中國社會科學院公共政策研究中心」，該中心官網關閉，微信公眾號也被註銷。由於該中心副主任賀濱日前在社交平台發文，批評大陸反制美國對等關稅的做法「完全錯誤」，疑似因此惹禍。

當前中美爆發新一輪關稅戰，大陸官方採取強硬態度回擊美方，並試圖統一對外口徑。不過，大陸重要官方智庫裁撤研究單位的罕見做法，已引起學界高度關注。

中國社科院經濟所六日在官網發布「關於撤銷中國社會科學院公共政策研究中心的聲明」，宣布撤銷該中心，並指該中心為無獨立法人資格的非實體研究中心。原中心負責的科研計畫移交至經濟所統籌處理。兼職研究人員回歸原部門，外聘人員依法解除聘用關係，外聘專家合作關係終止。

有關中心裁撤的緣由，聲明僅提到是根據中國社科院非實體研究中心管理辦法規定，並「經研究決定」，並未給出確切說明。外界則認為與其主管批評大陸反制美國關稅的立場和做法有關。

美國總統川普四月二日宣布對大陸加徵百分之卅四的對等關稅，大陸隨後在四月四日宣布對美國加徵同等百分之卅四的報復性關稅。此後，大陸網上流傳一則署名「賀濱，中國社科院公共政策中心」的微信朋友圈貼文，他轉發了大陸對美國加徵百分之卅四關稅的消息，並以「打老婆」為喻提出批評。

大陸本月二日裁撤中國社會科學院公共政策研究中心，疑似因為該中心副主任賀濱日前發文批評反制美國對等關稅的做法錯誤，引起學術圈關注。 圖／截自微信
大陸本月二日裁撤中國社會科學院公共政策研究中心，疑似因為該中心副主任賀濱日前發文批評反制美國對等關稅的做法錯誤，引起學術圈關注。 圖／截自微信

賀濱寫道：「這是完全錯誤的『反制』措施，相當於『你敢打你老婆，我就打我老婆』。美國提高關稅是搬石頭砸自己的腳，我們就不應該也砸自己的腳。正確的反制措施是對所有國家的進口商品實施單方零關稅。」

不過，該言論引發「投降論」的質疑，在大陸網路上掀起風波。隨著中心被裁撤，有些網友驚訝於官方出手的效率，直言「一條朋友圈足以幹掉一個機構」。

香港星島日報則指，該中心遭裁撤，也疑與中心主任朱恒鵬出事有關。朱恒鵬原也是中國社科院經濟所副所長，去年春天傳因涉嫌「妄議中央」被查處。據傳朱恒鵬在微信私人群組批評中共總書記習近平對國內經濟的管理，事後遭到調查，還被拘留並免職，更引發該所「政治地震」，包含該所黨委書記、所長、副所長全部更換。

中國社科院是大陸國務院直屬的部級智庫，為大陸領導層提供政策制定的建議。在大陸國內經濟情勢嚴峻，加上官方加大力度壓制悲觀評論之際，院內學者已非首次捲入整治風暴。

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