聽新聞
0:00 / 0:00

中共對台軍演 G7：破壞和平

聯合報／ 國際中心／綜合報導
共軍演習頻率增加，而且愈來愈貼近台灣，對台灣防衛的壓力愈來愈大。圖為過去解放軍軍演畫面。 圖／取材自中國軍網
共軍演習頻率增加，而且愈來愈貼近台灣，對台灣防衛的壓力愈來愈大。圖為過去解放軍軍演畫面。 圖／取材自中國軍網

七大工業國集團（Ｇ7）外長六日發表聯合聲明，關切中國挑釁行為，「特別是最近在台灣周邊舉行的大規模軍事演習」。外長們指出，這些日益頻繁且破壞穩定的行動，升高兩岸緊張局勢，對全球的安全與繁榮構成風險。

中央社報導，Ｇ7外長及歐盟外交事務高級代表卡拉斯在聲明表示，維護台海和平穩定符合Ｇ7成員及更廣泛國際社會利益，「我們反對任何片面行動破壞這種和平與穩定，包括訴諸武力或脅迫方式」。

中共東部戰區一日稱組織陸海空軍與火箭軍等兵力，在台灣周邊展開聯合演訓，二日則是稱陸軍部隊按「海峽雷霆_二○二五Ａ」演練計畫，在東海相關海域實施遠程火力實彈射擊演練。

聲明指出，Ｇ7成員持續鼓勵兩岸透過建設性的對話和平解決問題。

Ｇ7是繼歐盟、美國、英國及美日韓外長聯合聲明後，主動表態關切中共軍演。

中共 歐盟 美國

延伸閱讀

歐日外長促台海和平 外交部：與民主夥伴護國際秩序

反擊共軍認知戰 國防部新影片：別習慣於軍演改變現狀

美日韓外長聯合聲明：關切共軍軍演 籲停止破壞穩定

陸連兩天軍演後 國台辦：有足夠能力反對台獨分裂

相關新聞

中共對台軍演 G7：破壞和平

七大工業國集團（Ｇ7）外長六日發表聯合聲明，關切中國挑釁行為，「特別是最近在台灣周邊舉行的大規模軍事演習」。外長們指出，...

TikTok在美出售期限再延75天 北京：依大陸法律處理相關問題

針對美國總統川普將TikTok（抖音國際版）在美業務出售期限再展延75天「不賣就禁」及雙方是否持續談判，中國外交部發言人...

柬埔寨海軍基地受大陸資助擴建後 兩軍舉行聯合演習

中國與柬埔寨今天在暹羅灣（Gulf of Thailand）畔新擴建的雲壤海軍基地舉行聯合軍事演習。這座位於柬國的基地由...

陸外交部：日本福島核處理水 檢測無異常

中國外交部發言人林劍今天宣布，中方科研機構已完成對2月間對日本福島核處理水的獨立採樣分析，樣本中的氚、銫-137、鍶-9...

對我官員赴美 「提出嚴正交涉」 陸外交部：敦促美方停止插手台灣問題

包括國安會秘書長吳釗燮等官員近期赴美，與美國川普政府透過「特殊管道」會面，中國大陸外交部對此表示，中方已向美方提出了嚴正...

吳釗燮赴美密談…陸外交部怒了 喊話美國：停止插手台灣問題

英國金融時報日前報導，在中共升高對台軍事施壓之際，國安會秘書長吳釗燮率團訪美，與川普政府官員進行「特殊管道」下的秘密對話...

商品推薦

udn討論區

0 則留言
規範
發布
  • 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
  • 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
  • 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
  • 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。