中共對台軍演 G7：破壞和平

七大工業國集團（Ｇ7）外長六日發表聯合聲明，關切中國挑釁行為，「特別是最近在台灣周邊舉行的大規模軍事演習」。外長們指出，這些日益頻繁且破壞穩定的行動，升高兩岸緊張局勢，對全球的安全與繁榮構成風險。

中央社報導，Ｇ7外長及歐盟外交事務高級代表卡拉斯在聲明表示，維護台海和平穩定符合Ｇ7成員及更廣泛國際社會利益，「我們反對任何片面行動破壞這種和平與穩定，包括訴諸武力或脅迫方式」。

中共東部戰區一日稱組織陸海空軍與火箭軍等兵力，在台灣周邊展開聯合演訓，二日則是稱陸軍部隊按「海峽雷霆_二○二五Ａ」演練計畫，在東海相關海域實施遠程火力實彈射擊演練。

聲明指出，Ｇ7成員持續鼓勵兩岸透過建設性的對話和平解決問題。

Ｇ7是繼歐盟、美國、英國及美日韓外長聯合聲明後，主動表態關切中共軍演。