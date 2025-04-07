柬埔寨海軍基地受大陸資助擴建後 兩軍舉行聯合演習

中國與柬埔寨今天在暹羅灣（Gulf of Thailand）畔新擴建的雲壤海軍基地舉行聯合軍事演習。這座位於柬國的基地由中國資助翻修，美國擔憂這裡可能成為中國的軍事前哨站。

路透社報導，擴建完成的雲壤海軍基地（Ream Naval Base）昨天才啟用，據中國中央電視台今晚播出的消息，中柬兩國的艦艇今天在這座基地進行操演，項目包括編隊機動。

中國官媒「環球時報」報導，中國軍事專家傅前哨表示：「中方和柬埔寨海軍進行聯演是維護地區穩定的舉措，...今後，雙方海上、陸上甚至空中的演習也有望逐漸增多。」

雲壤海軍基地位於柬埔寨施亞努省（Sihanoukville），柬埔寨先前婉拒華府提議替基地內1棟美國建造的設施進行翻修，並在2020年將其拆除。其後基地在2022年6月展開北京資助的升級工程，接著中國海軍艦艇便經常輪調當地。

有報導稱柬埔寨私下與中國訂有協議，讓解放軍可進駐這座基地。但柬方已一再否認 ，並表示歡迎其他國家的軍事艦艇到訪。

根據中國新華社的報導，柬埔寨總理洪馬內與中國解放軍代表團昨天出席雲壤海軍基地擴建啟用典禮，如今這個基地有了1座可容納較大型艦艇的新碼頭。