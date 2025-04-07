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對我官員赴美 「提出嚴正交涉」 陸外交部：敦促美方停止插手台灣問題
包括國安會秘書長吳釗燮等官員近期赴美，與美國川普政府透過「特殊管道」會面，中國大陸外交部對此表示，中方已向美方提出了嚴正交涉，停止插手台灣問題。
根據央視新聞，中國大陸外交部發言人林劍星期一（4月7日）在例行記者會聲稱，世界上只有一個中國，台灣是中國領土不可分割的一部分，中方堅決反對任何形式的美台官方往來，這一立場是一貫明確的。
林劍說，中方已向美方提出了嚴正交涉。中方敦促美方恪守一個中國原則和中美三個聯合公報，停止與「中國台灣地區」開展官方往來，停止插手台灣問題，停止製造新的台海局勢緊張因素。
他還說，「賴清德當局『倚美謀獨』，絕無出路，不會得逞」。
據金融時報報導，台灣國安會秘書長、前外長吳釗燮正率領一個代表團，與美國政府官員進行「特殊管道」下的秘密會談。
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