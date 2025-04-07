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吳釗燮赴美密談…陸外交部怒了 喊話美國：停止插手台灣問題
英國金融時報日前報導，在中共升高對台軍事施壓之際，國安會秘書長吳釗燮率團訪美，與川普政府官員進行「特殊管道」下的秘密對話。對此，大陸外交部發言人林劍7日在例行記者會中要求美國，停止同台灣開展官方往來，停止插手台灣問題，停止製造新的台海局勢緊張因素。
林劍說，「世界上只有一個中國，台灣是中國領土不可分割的一部分，中方堅決反對任何形式的美台官方往來，這一立場是一貫明確的。中方已向美方提出了嚴正交涉，我們敦促美方恪守一個中國原則和中美三個聯合公報，停止同中國台灣地區開展官方往來，停止插手台灣問題，停止製造新的台海局勢緊張因素，賴清德當局『倚美謀獨』，絕無出路，不會得逞。」
對於中美領導人近期是否會就關稅問題舉行會談？林劍則建議提問記者向中方的主管部門進一步了解。他表示，中方已多次強調，施壓和威脅不是同中方打交道的正確方式。中方將堅定維護自身正當的權益。
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