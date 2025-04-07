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分析指美徵稅將拖累中國GDP增速1.5個百分點

中央社／ 香港7日電

瑞銀投資銀行研究部今天發表報告指出，如果美國對中國加徵34%的「對等關稅」持續生效，將會同時拖累美國和中國GDP增速1.5個百分點左右，中國經濟增長或面臨顯著下行壓力。

報告表示，美國對中國加徵關稅，疊加潛在的全球增長大幅放緩，這可能會拖累中國2025年出口增速5個百分點，拖累中國GDP增速1.5個百分點左右。

但報告指出，考慮到關稅持續時間、各國潛在反制措施和全球匯率變動存在的諸多不確定性，上述預測的誤差範圍可能較大。

此外，儘管進口價格或有所上升，由於外需或面臨較大負面衝擊，預期中國國內的通縮壓力可能會有所加劇。

報告並表示，估算這次美國對中國加徵的「對等關稅」生效後，美國對來自中國進口商品的加權平均從價關稅稅率可達63%左右。

報告認為，中國政府將會採取有針對性的反制措施，除了目前已宣布對美國進口商品加徵34%的反制關稅，未來兩個季度需要進一步大幅加碼政策支持力度，以及降息降準。

報告表示，今年首季，中國經濟活動相對穩健，預計中國政府或在未來幾個季度將進一步加碼政策支持力度，以穩定增長。

此外，報告表示，維持對中國2025年GDP增長4%的預測，但這項預測面臨更多下行風險。同時，報告預計人民幣匯率不會大幅貶值。

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