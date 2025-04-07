快訊

關稅血洗美股蒸發接近川普臨界點 川普兒子1句話指點各國

過世前你該把財產全花光！企業家提「不需要存太多退休金」4理由

半導體風雲／美國成分20%可豁免關稅？估台積電下一步

聽新聞
0:00 / 0:00

美國禁止大陸觀看核心生物醫學數據庫

聯合報／ 記者賴錦宏／即時報導
美國國立衛生研究院下令禁止大陸訪問該院數據庫。圖為復旦大學公布的第一個中國人基因組圖譜。（圖／取自微博）
美國國立衛生研究院下令禁止大陸訪問該院數據庫。圖為復旦大學公布的第一個中國人基因組圖譜。（圖／取自微博）

4月2日，美國國立衛生研究院（NIH）主任辦公室在官方網站上發布一份《實施更新：增強NIH受控訪問數據的安全措施》文件，稱自2025年4月4日起，NIH將禁止位於中國、俄羅斯、伊朗等受關注國家的機構訪問NIH受控訪問數據存儲庫和相關數據。這將對大陸生命醫學研究有負面影響。

據香港經濟日報報導，這些數據存儲庫和相關數據包括了「人類基因型-表型數據庫」平台dbGaP、用於大規模基因數據分析的雲平台AnVIL等關鍵數據平台，這些平台擁有全球最核心的人類基因組、表型信息和疾病研究數據，是全球的研究人員長期以來高度依賴的數據庫。

一位生命科學領域從業者表示，這意味著中國的很多醫學研究要拿到全球核心的數據庫難度加大了，這會對科學的發展產生一定的負面影響。

上述人士進一步稱，中國大陸的臨床醫生已經預料到美國可能會採取此類封鎖行動，因此一些腫瘤領域的臨床專家早在三、五年前就呼籲要建立中國自己的數據庫，但這一過程也面臨挑戰，一方面是經費問題，另一方面是管理問題。他表示，大陸現在很多數據仍然相當分散，一些醫院擁有自己的小樣本生物數據庫，但沒有一個共享的機制，大陸迄今為止也沒有建立諸如腫瘤生物樣本的大數據庫平台。

一位美國大學神經科學研究員表示，對於今後還想用NIH數據庫的中國大陸項目而言，比如個別涉及人類遺傳學方面的研究，美國最新的封鎖措施會有一定的影響，但也並不是所有的醫學研究都需要用到這些數據，因此整體而言影響有限。

延伸閱讀

光隆信心喊話 新關稅對今年業績影響有限、股利政策不變

美國恐對台徵32%關稅 中信房屋張世宗：房市加速朝「買方」傾斜

憂經濟衰退降低需求 原油價格再跌3%

看賴總統回應美對等關稅 黃健豪：把美債利息列談判項目

相關新聞

關稅戰開打 人民幣兌美元匯率跌至兩個半月低點

全球貿易緊張局勢加劇，中美兩國互相加徵關稅後，人民幣承壓下跌。人民幣兌美元匯率4月7日跌至兩個半月低點。

陸專家：大陸反制美國對等關稅，是因退無可退、只能放手一搏

4月4日，中國大陸對美國的「對等關稅」措施反擊，宣布對美進口的所有產品也加徵34%關稅，全球都在關注美中兩個大國的關稅戰...

迎川普關稅戰 高盛料大陸加快推寬鬆措施

中美互加關稅之際，高盛表示，預計中國決策層將加快財政寬鬆措施，以抵消美國上周宣布的關稅上調對經濟增長造成的拖累。花旗亦表...

胖東來超市遭批乏競爭力索賠百萬 經濟學者：鬥到底

大陸人氣超市「胖東來」遭經濟學家宋清輝批評「沒有核心競爭力」後，以貶損公司品牌形象起訴宋清輝，要求賠償最少人民幣100萬...

美國禁止大陸觀看核心生物醫學數據庫

4月2日，美國國立衛生研究院（NIH）主任辦公室在官方網站上發布一份《實施更新：增強NIH受控訪問數據的安全措施》文件，...

金融時報：劉鶴兒子劉天然涉金融貪腐被查

英國金融時報6日報導，中國當局正調查有「經濟沙皇」之稱、前國務院副總理劉鶴的兒子劉天然，調查與懷疑金融貪腐有關。有知情人...

商品推薦

udn討論區

0 則留言
規範
發布
  • 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
  • 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
  • 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
  • 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。