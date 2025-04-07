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大陸海警艦艇編隊在釣魚台島海域巡航維權

聯合報／ 記者賴錦宏／即時報導
大陸海警近期頻頻進入釣魚台島海域巡航，中日在該區域的爭端有升高跡象。（路透）
大陸海警近期頻頻進入釣魚台島海域巡航，中日在該區域的爭端有升高跡象。（路透）

繼前一天驅離進入釣魚台島海域的日本船隻後，中國海警周一上午再度通報，當日在該海域巡航維權。

中國海警局7日在官方微信公眾號「中國海警」上通報，中國海警2303艦艇編隊當天在釣魚台島領海內巡航。這是中國海警依法所進行的維權巡航活動。

大陸海警艦艇編隊到釣魚台島海域巡航維權已是常態。過去兩個月，中國海警也派出艦艇編隊到釣魚島海域巡航維權。

日本共同社報導，6日10時45分左右，於5日駛入尖閣諸島（釣魚島）周邊日本領海的2艘中國海警局船隻相繼離開，進入領海外側毗連區。這是中國公務船連續2天出現在尖閣周邊領海，為今年第9天。

報導指出，日本第11管區海上保安總部（那霸）稱，2艘船5日上午9點55分左右起駛入領海，均搭載了機關炮，跟隨日本漁船航行，並自我主張有接近漁船的正當理由。日方巡邏船要求其駛離領海。

當日毗連區還有另外2艘搭載了機關炮的中方船隻航行。截至本月6日，已連續139天在尖閣周邊發現中國公務船。

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