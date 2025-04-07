江澤民故居開放參觀 禁穿暴露衣飾嚴格安檢

清明前夕，位於江蘇揚州的大陸前國家主席江澤民故居面向民眾開放。據多名前往參觀的遊客在小紅書留言，故居安檢很嚴，禁止拍照，必須保持秩序和肅穆，穿著過於暴露或者奇裝異服不允進入。目前，一票難求，未來一周都已經無票。

江澤民2022年11月30日在上海逝世，享年96歲，明年是其百年誕辰。故居位於揚州市廣陵區東關街道東圈門16號，分為東、西兩路院落。據悉，官方除了將故居修飾一新，並且成立「江澤民故居管理局」。

據星島日報報導，多名前往故居遊玩的網友在小紅書留言。其中一名網友還秀出故居的紅色導賞冊，正面為故居大門相片，背面則印有江澤民2000年為家鄉題詞「把揚州建設成為古代文化與現代文明交相輝映的名城」。

大陸網友表示，故居陳列裡有一張江澤民捐贈的小書桌，基本陳列裡很多江澤民的歷史照片和題字圖片。該網友還提醒，「安檢很嚴，不能帶包帶水，腰帶（警衛）都捏了一遍，完全禁止拍照」。

據悉，故居採取分時段預約方式，每周二至周日開放。登錄「江澤民故居」微信小程式，在「參觀預約」一欄發現未來一周（8日-14日）都無票。

故居管理局要求，為營造安全、莊重、文明、有序的參觀環境，進場須自覺接受安全檢查。故居空間有限，請勿攜帶包及行李箱進入；醉酒者、儀容不整者（含穿著過於暴露、奇裝異服、拖鞋等）、言行不雅者（含散佈違法言論等），謝絕進場；禁止攜帶物品（如液體、花束、打火機、口紅等）。

觀展期間，手機須設置為靜音；禁止在故居內攝影攝像；禁止追逐打鬧、大聲喧嘩、攀爬躺臥；禁止翻越圍擋護欄，禁止觸摸、汙損、毀壞展品等。

管理局介紹，故居所在地東圈門16號佔地1,449平方米，磚木結構，青磚黛瓦，布局規整，古樸雅致，是揚州傳統的三合院民居。其中，故居有房屋13間，入門有門房、院落，儀門內有廳堂，後有兩進住宅、廚房和小花園。

江澤民童年和少年時期在此生活了11年（1929－1940年）。故居東側為基本陳列，展陳以江澤民的生平為重點，分為「偉大光輝的一生」「愛國知識分子家庭」「揚州永遠是故鄉」三部分。

簡介稱：「江澤民在家庭文化和革命精神的薰陶下，從這裡踏上求學之路，進而走上革命道路，把火熱年華獻給了社會主義革命和建設事業，在改革開放方面做了大量開拓性工作，並成為中國共產黨第三代中央領導集體的核心。」