金融時報：劉鶴兒子劉天然涉金融貪腐被查

英國金融時報6日報導，中國當局正調查有「經濟沙皇」之稱、前國務院副總理劉鶴的兒子劉天然，調查與懷疑金融貪腐有關。有知情人士表示，劉天然已被調查6個月，可能已被拘捕。

劉鶴在中國有「經濟沙皇」之稱，於川普第一個任期，代表中國與美國進行貿易談判。

金融時報的報導指出，7名了解調查的消息人士表示，劉天然正被調查，而2名消息人士表示，調查與懷疑金融貪腐有關。

劉天然是中共其中一名太子黨，於2016年開設天壹資本（Skycus Capital）並擔任首任主席。金融時報此前已確定劉天然是劉鶴的兒子。

劉天然其中一名其同事表示，「劉天然已被調查一段時間，他可能失去自由」，意味他可能已被拘捕。另一名知情人士表示，劉天然已被拘留。另外2名知情人士表示，劉天然已被調查6個月。

知情人士表示，中國當局最先調查劉天然與螞蟻集團原定370億美元IPO之間的關係，此次IPO原本有望成為全球最大規模的IPO，但其後被中國當局阻止。

該知情人士表示，調查過程中，其他與螞蟻集團案件無關的腐敗事件也被查出，並已向中共總書記習近平提交相關報告。

劉天然被查事件，正值習近平打擊金融貪腐，包括銀行高層削薪，審查很多頂級基金的交易融資。一些知名的中國風險投資者因融資而受到查問甚至拘留，包括頂級半導體投資者陳大同。

前美國中央情報局（CIA）高級分析師、現任諮詢公司中國策略集團（China Strategies Group）總裁強生（Christopher K. Johnson）表示，如果事件屬實，劉天然的個案與習近平近年調查貪腐的新模式一致。

強生表示，這類針對中國高層親信非法所得的調查，通常涉案人將非法所得上繳國家，就可避免被逮捕。但劉天然案件的規模，可能超出現有安排的極限。

曾擔任美國中情局官員的韋德寧（Dennis Wilder）表示，有關劉天然的調查顯示劉鶴可能正面對麻煩。劉鶴於2023年退休後，常與外國政商界會面，包括曾與美國前財長葉倫（Janet Yellen）會面。但去年劉鶴與外國政商界會面減少了。

知情人士表示，劉鶴可能因為兒子被查而變得低調。

韋德寧又表示，劉鶴無法接觸到習近平，也不再擁有政治影響力去保護兒子。

金融時報表示不能接觸劉天然查詢，但一名接近劉天然的人士否認金融時報的報導，並指是沒有事實根據及完全不是事實。

劉鶴及天壹資本沒有回應置評請求。