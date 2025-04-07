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G7譴責中共對台軍演 陸駐加拿大使館：干涉內政

聯合報／ 記者賴錦宏／即時報導
解放軍東部戰區4月1日在台灣周邊展開聯合演訓。（圖／截自解放軍東部戰區微信公眾號影片）
解放軍東部戰區4月1日在台灣周邊展開聯合演訓。（圖／截自解放軍東部戰區微信公眾號影片）

針對七國集團指中國大陸在台海周邊軍演破壞穩定，北京駐加拿大使館駁斥稱，台灣問題純屬內政，不容外來干涉。

路透報導，加拿大、法國、德國、義大利、日本、英國和美國外交部長以及歐盟高級代表，4月6日發表聯合聲明稱，中國大陸近日在台灣周邊的軍事演習具有挑釁性和破壞性，呼籲透過對話「和平解決問題」。

大陸駐加拿大使館微信公眾號7日透過答記者問回應稱：「少數國家和組織罔顧事實，顛倒黑白，公然干涉中國內政，中方對此強烈不滿，堅決反對。」

發言人也說：「台灣問題純屬中國內政，不容外來干涉。破壞台海和平穩定的是台獨分裂活動和外部勢力縱容支持。」

發言人表示，中方進行聯合演訓，是對賴清德當局猖狂謀「獨」挑釁的堅決懲戒，是對「台獨」分裂勢力蓄意破壞台海和平的嚴正警告，是捍衛國家主權、安全和領土完整的負責任之舉，「任何外部勢力無權對此說三道四」。

發言人還表示：「我們絕不允許任何人、任何勢力以任何方式將台灣從中國分裂出去，將採取一切必要措施，堅定捍衛國家主權和領土完整。」

發言人表示，中方敦促相關國家和組織順應國際社會堅持一個中國原則的大勢，恪守對中方所做政治承諾，立即停止在台灣問題上干涉中國內政。

上周，中國大陸軍方在台灣本島週邊舉行多軍種聯合演習，包括在東海舉行的遠程實彈演習，標誌著台海周邊軍事演習的升級。

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