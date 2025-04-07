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大陸社科院「公共政策中心」被撤 疑因主任朱恒鵬出事

聯合報／ 記者賴錦宏／即時報導
大陸中國社會科學院經濟研究所副所長朱恆鵬。（圖／取自每日經濟新聞）
大陸中國社會科學院經濟研究所副所長朱恆鵬。（圖／取自每日經濟新聞）

大陸中國社會科學院經濟研究所副所長、公共政策研究中心主任朱恒鵬，去年春天傳因涉嫌「妄議中央」被查處。官方迄今並未證實事件，但中國社科院經濟所昨天發布聲明，正式撤銷「中國社會科學院公共政策研究中心」。

據港媒星島日報報導，社科院經濟所發佈《關於撤銷中國社會科學院公共政策研究中心的聲明》，指該中心為無獨立法人資格的非實體研究中心，撤銷後原中心負責的科研項目移交至經濟所統籌處理。

該中心官網、平台昨天關閉，其微信公眾號同步註銷；所內兼職研究人員回歸原部門，外聘人員依法解除聘用關係，外聘專家合作關係自動終止；撤銷後，任何以原研究中心名義開展的活動均屬非法。

中國社會科學院是中國哲學社會科學研究的最高學術機構，也是中共中央智庫和意識形態重鎮。十幾年前，社科院原日本研究所副所長金熙德、原公共政策研究中心副主任陸建華爆出「間諜案」，經過整肅之後近年很少出現政治事故，官方亦頻頻強調社科院「首先是政治機關，政治性是第一屬性、講政治是第一位的要求」。

不過，去年卻傳出社科院經濟研究所發生「政治地震」，領導班子「一鍋端」。事件起因盛傳是該所副所長朱恒鵬涉嫌「妄議中央」，已遭嚴肅處理。朱恒鵬也是社科院公共政策研究中心主任，近年來主要研究公立醫院改革、醫療保障制度等。

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