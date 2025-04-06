嘆「17條」改變兩岸現狀 陸學者籲對台發動二次西安事變：智取實現統一

大陸「全球化智庫」（CCG）副主任高志凱近日接受大陸網路媒體《觀察者網》專訪時指出，賴清德總統國安「17條」提出後，已實質性地改變了兩岸現狀。他指出，「祖國統一不能一拖再拖，而是必須採取果斷措施」。除了和談與武統，他呼籲北京當局考慮類似「第二次西安事變」的策略，採「智取」方式實現台灣的統一。

高志凱曾任已故中共領導人鄧小平翻譯。他在專訪中表示，賴清德總統日前提出的國安「17條」，將大陸界定為「境外敵對勢力」，已實質性地改變了兩岸現狀和局勢。他認為大陸一方面應高度重視此事，另一方面必須採取有效的反制措施。

他建議北京當局可以考慮類似「第二次西安事變」的策略，「也許台灣地區會湧現出第二個張學良將軍。如果真是這樣的話，台灣問題也許可以採取智取的方式，而不僅僅是簡單的和平統一或單一手段」。

第一次國共內戰末期，1936年12月12日，時任西北剿匪總司令部副總司令東北軍將領張學良、時任國民革命軍第十七路軍總指揮西北軍將領楊虎城在西安發動「兵諫」，扣押國民政府軍事委員會委員長兼行政院院長蔣中正，要求蔣中正立即抗日、停止「剿共」，讓中共得以獲得喘息機會。

對於如何推動@@@兩岸關係@@@朝最終實現統一的方向發展，高志凱還建議，從現在開始，大陸應建立整體的統計體系——如在統計中國經濟規模時，總數據要包括香港、澳門和台灣。

他強調，將台灣的統計數據直接併入大陸全國的整體數據至關重要。「無論是統計我們的領土、經濟發展情況，還是人口變化，都應迅速採取有效措施，推出『大中國地區』的數據庫」。

其次，他建議，大陸應建立一套制度，對台灣當局及各類台獨分子（無論是政府內部還是民間）進行數據統計，最好能落實到對個人所作所為打分。

高志凱說，「等到各類數據收集到位、統計到位，到時候算帳，可以形成一定的威懾力」；「對於台灣同胞來說，也應有這樣的做法：如果你是促統的，同樣要有所記錄、有所表現，等到祖國統一時，你所做的正確行為也應予以獎勵，實現獎罰分明」。

第三，高志凱提出，大陸在與世界各國開展外交、推動國際關係發展時，也應明確底線。他表示，大陸目前已與180多個國家建立了外交關係，而這些國家與中國建交的基礎之一就是承認「中華人民共和國政府是代表全中國的唯一合法政府，台灣是中國領土不可分割的一部分」。

考慮到近期日本等國的表態，高志凱稱，大陸應每年要求各國書面重申承諾，並將這些將確認文件送到聯合國展示。「如果他們不這樣做，若違背當年建交時作出的莊嚴宣誓，一定要讓他們付出相應後果」。

高志凱一向積極捍衛北京當局的政策主張。但去年8月，高志凱接受半島電視台英語頻道專訪，面對主播單刀直入提問「中國前外交部長秦剛的下落」「中國人有沒有批評習近平的言論自由」等犀利問題時，高志凱卻無力招架頻頻迴避還接連失言，引發台下現場觀眾笑聲連連，不少大陸網友對他的表現也頗有微詞。