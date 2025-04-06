快訊

鴻海（2317）跌入投資價值區？大盤要穩再等等…留意非AI族群買點！

身心皆處於壓力下的明顯指標 專家揭5種常見睡姿透露健康狀況

贏在起跑點？她嘆家教學生家境好「什麼都有」：從小背愛馬仕

聽新聞
0:00 / 0:00

日漁船再度進入釣魚台海域 陸海警局：依法驅離

聯合報／ 記者陳宥菘／即時報導
大陸海警局6日通報稱，日本「鶴丸號」漁船5至6日「非法進入我釣魚島（我稱釣魚台）領海」，大陸海警艦艇依法對其採取必要管控措施並警告驅離。（路透）
大陸海警局6日通報稱，日本「鶴丸號」漁船5至6日「非法進入我釣魚島（我稱釣魚台）領海」，大陸海警艦艇依法對其採取必要管控措施並警告驅離。（路透）

中日再度於釣魚台（陸稱釣魚島、日稱尖閣諸島）海域爆發爭端。大陸海警局通報稱，日本「鶴丸號」漁船5至6日「非法進入我釣魚島領海」，大陸海警艦艇依法對其採取必要管控措施並警告驅離。日媒則指，5日上午起有2艘大陸海警局船隻駛入該海域，且均搭載機關炮，日方巡邏船要求其駛離。

根據大陸海警局網站6日消息，大陸海警局新聞發言人劉德軍表示，4月5日至6日，日本「鶴丸號」漁船非法進入「我釣魚島」領海，大陸海警艦艇依法對其採取必要管控措施並警告驅離。劉德軍強調，釣魚島及其附屬島嶼是大陸固有領土，「我們敦促日方立即停止在該海域的一切違法活動」。大陸海警將持續在釣魚島領海內進行維權執法活動，維護國家領土主權和海洋權益。

日本共同社5日報導，日本第11管區海上保安總部（那霸）表示，自5日上午9點55分起，2艘大陸海警局船隻駛入尖閣諸島周邊領海，2艘船均搭載機關炮，日方巡邏船要求其駛離「領海」。

報導指出，上一次大陸公務船駛入尖閣周邊領海是在3月24日，此次是今年第8天。至今已連續138天在尖閣周邊發現大陸公務船。

大陸與日本3月下旬才在釣魚台海域發生爭端，當時正值大陸外長王毅訪日之際。日方通報指大陸公務船連續4天駛入釣魚台周邊領海，停留逾92小時創新紀錄，大陸海警局則反控日本漁船「非法進入釣魚島領海」。

日本外相岩屋毅上月24日在國會透露，他與王毅會談時曾向對方明確指出釣魚台的問題「顯然在升級」，並對大陸公務船駛入該海域表達強烈關切。

日本 王毅 釣魚台

延伸閱讀

安全考量…大陸逾50家銀行宣布停止各類「無卡服務」

經濟日報社論／美中經貿夾擊 台灣經濟雪上霜

陸回擊美關稅戰 嗆反制到底…籲通過協商解決貿易分歧

美加徵關稅34%…大陸六商會力挺反制 同步發聲明

相關新聞

日漁船再度進入釣魚台海域 陸海警局：依法驅離

中日再度於釣魚台（陸稱釣魚島、日稱尖閣諸島）海域爆發爭端。大陸海警局通報稱，日本「鶴丸號」漁船5至6日「非法進入我釣魚島...

中共反腐 毛澤東孫清明祭祖：毛氏後人一定會清正廉潔

中共總書記習近平大力反腐之際，中共開國領袖毛澤東的孫子毛新宇4月5日攜妻子劉濱、兒子毛東東、女兒毛甜懿返回湖南韶山祭祖時...

毛澤東嫡孫毛新宇清明祭祖 強調毛氏後人定會清正廉潔

中共總書記習近平積極反腐，毛澤東唯一嫡孫毛新宇5日返回毛澤東故鄉湖南韶山祭祖時也表態，身為毛澤東的後代，「毛氏後人一定會...

兩岸觀策／賴總統成中共武力犯台「加速師」？

上周共軍展開賴總統上任後第三度大規模軍演，演練科目為封鎖台灣，並以遠程火箭砲摧毀我重要港口和能源設施。儘管這次共軍機艦更...

雲壤基地可停航母 位東南亞心臟

柬埔寨「中柬雲壤港聯合保障和訓練中心」昨天啟用，足夠停靠航空母艦等大型船艦。該基地的性質，一時受到熱議，大陸軍事專家強調...

澳洲擬向陸企買回達爾文港

澳洲北部重要港口達爾文港自二○一五年租賃給陸資嵐橋集團。由於擔心長期存在將對澳洲國家安全造成影響，正尋求連任的澳洲總理艾...

商品推薦

udn討論區

0 則留言
規範
發布
  • 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
  • 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
  • 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
  • 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。