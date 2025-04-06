日漁船再度進入釣魚台海域 陸海警局：依法驅離

中日再度於釣魚台（陸稱釣魚島、日稱尖閣諸島）海域爆發爭端。大陸海警局通報稱，日本「鶴丸號」漁船5至6日「非法進入我釣魚島領海」，大陸海警艦艇依法對其採取必要管控措施並警告驅離。日媒則指，5日上午起有2艘大陸海警局船隻駛入該海域，且均搭載機關炮，日方巡邏船要求其駛離。

根據大陸海警局網站6日消息，大陸海警局新聞發言人劉德軍表示，4月5日至6日，日本「鶴丸號」漁船非法進入「我釣魚島」領海，大陸海警艦艇依法對其採取必要管控措施並警告驅離。劉德軍強調，釣魚島及其附屬島嶼是大陸固有領土，「我們敦促日方立即停止在該海域的一切違法活動」。大陸海警將持續在釣魚島領海內進行維權執法活動，維護國家領土主權和海洋權益。

日本共同社5日報導，日本第11管區海上保安總部（那霸）表示，自5日上午9點55分起，2艘大陸海警局船隻駛入尖閣諸島周邊領海，2艘船均搭載機關炮，日方巡邏船要求其駛離「領海」。

報導指出，上一次大陸公務船駛入尖閣周邊領海是在3月24日，此次是今年第8天。至今已連續138天在尖閣周邊發現大陸公務船。

大陸與日本3月下旬才在釣魚台海域發生爭端，當時正值大陸外長王毅訪日之際。日方通報指大陸公務船連續4天駛入釣魚台周邊領海，停留逾92小時創新紀錄，大陸海警局則反控日本漁船「非法進入釣魚島領海」。

日本外相岩屋毅上月24日在國會透露，他與王毅會談時曾向對方明確指出釣魚台的問題「顯然在升級」，並對大陸公務船駛入該海域表達強烈關切。