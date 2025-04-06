中共反腐 毛澤東孫清明祭祖：毛氏後人一定會清正廉潔

中共總書記習近平大力反腐之際，中共開國領袖毛澤東的孫子毛新宇4月5日攜妻子劉濱、兒子毛東東、女兒毛甜懿返回湖南韶山祭祖時說，「毛氏後人一定會清正廉潔，永遠嚴格要求自己，不斷為黨和國家作出新的貢獻。」目前就讀軍校的毛東東也提到會堅持保持清正廉潔，「絕對不被物質世界輕易干擾思想」。

綜合天下韶山網、微博影片，毛新宇一行人4月5日上午前往毛澤東廣場，向毛澤東銅像敬獻花籃，並瞻仰了毛澤東故居。隨後，毛新宇一行繼續前往滴水洞一號樓參觀，並到位於滴水洞虎歇坪的毛澤東墳祭掃。行進間，毛新宇牽著女兒毛甜懿的手，毛東東則在毛新宇的另一側貼身攙扶。

具有少將軍階的毛新宇在墓前說，清明節按中國人傳統，慎終追遠、追思祖先。「請您放心，毛氏後人一定會清正廉潔，永遠嚴格要求自己，不斷為黨和國家作出新的貢獻。」

毛東東則說，作為新時代的一名軍校生、大學生，也要堅持勤儉持家、刻苦努力的良好家風，「堅持保持清正廉潔，絕對不被物質世界輕易干擾思想」，始終做一個正義勇敢踏實肯幹敢吃苦的人，「能有這樣的家風，在於您這一代的奠基，我感到很榮幸」。

中共總書記習近平上任後加強反腐，根據中共中央紀委國家監委發布，2024年共有58名中管幹部（一般為副部級以上官員）接受審查調查，59名中管幹部受到處分。今年截至4月5日，被查的中管幹部已有14人。