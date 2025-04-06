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澳洲擬向陸企買回達爾文港

聯合報／ 記者陳湘瑾／綜合報導

澳洲北部重要港口達爾文港自二○一五年租賃給陸資嵐橋集團。由於擔心長期存在將對澳洲國家安全造成影響，正尋求連任的澳洲總理艾班尼斯近日表示，若在五月三日的大選中成功連任，他計畫從嵐橋集團手中買回該港的經營權。

香港01引述據「衛報」報導，艾班尼斯表示，如果工黨政府能夠勝出下月的大選，將尋求從中國手中買回經營權，令這項戰略資產再次收歸澳洲所有，他希望達爾文港的控制權能夠重回澳洲人手中。

艾班尼斯提出兩個選項，一是尋求澳洲私人企業重新回購達爾文港，又指一直有通過潛在買家非正式地進行相關工作；方案二是由澳洲聯邦政府直接介入，讓該港回歸國家資產。

澳洲北領地政府與嵐橋集團在二○一五年簽訂總值五點零六億澳元（約一百億台幣）的租賃協議，將達爾文港百分之百經營權租予嵐橋集團九十九年。澳洲政府官員早前表示，本周與北領地的官員舉行會面，討論達爾文港的未來。嵐橋澳洲集團方面就否認有意出售港口，表示並沒有參與相關討論。

德國之聲去年底報導指出，達爾文港駐有約二千名美國海軍陸戰隊員，澳洲海空軍基地也在當地，批評者擔心，租賃給陸資財團會將達爾文港的軍事用途完全暴露在大陸的影響力當中。加拿大智庫加拿大全球事務研究所亞太基金會研究員納吉指出，澳洲和美國面臨的挑戰是，無法肯定地說大陸會不會向嵐橋公司施壓，並在危機中執行中方的命令。

雖然澳洲政府先前的調查結果表明，達爾文港租賃案不存在國安問題。不過嵐橋集團大陸母公司此前陷入財務危機，北領地政府也對此表示擔憂，當時該集團的回應是對達爾文港二○二四財年成功的營運表現感到滿意。

成功 澳洲 艾班尼斯

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