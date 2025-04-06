雲壤基地可停航母 位東南亞心臟

柬埔寨「中柬雲壤港聯合保障和訓練中心」昨天啟用，足夠停靠航空母艦等大型船艦。該基地的性質，一時受到熱議，大陸軍事專家強調，吉布地基地與雲壤基地「並不完全相同」。

按照柬埔寨軍方的消息，雲壤海軍基地的工程十分龐大，新建的一號碼頭長度達六百五十米，分為兩段碼頭，第一段三百米長，十二米寬，第二段三百五十米長，卅米寬。二號碼頭長度為二百七十米，寬度為廿米，足夠停靠中國海軍的兩棲攻擊艦或是航空母艦等大型水面艦艇。

此外，基地還配有五千噸級的乾船塢，可供護衛艦級別的水面艦艇維護，此外還建有發電廠、淨水廠、直升機基地、通信樓、醫院、倉庫、油料存儲區等大量配套建築。

雲壤海軍基地位於柬埔寨南部沿海，地理位置十分優越，被認為直接「卡住泰國灣的咽喉」，距離南海和麻六甲海峽的距離均為大約一千公里。

軍事專家分析，雲壤海軍基地正好位處於東南亞地區的「心臟」，依託該基地向東可以經略南海，向南又能介入麻六甲海峽。也因此自雲壤海軍基地升級改造後，美國及其盟友對此憂心忡忡。

對於有分析認為雲壤基地是解放軍繼吉布地基地之後的「第二個海外保障基地」，中共官媒環球時報昨刊出大陸軍事專家張軍社分析，他表示，兩者並不完全相同，尤其解放軍駐吉布地保障基地係由解放軍「獨立使用和維護」，中柬雲壤港聯合保障和訓練中心是由雙方共建共用，共同維持中心正常運轉。

功能上，張軍社說，除了後勤保障之外，還多了聯合訓練。作為保障中心，該中心也可以為解放軍在海外開展人道主義救援和減災行動提供有力保障。比如柬埔寨鄰近東協國家發生地震、海嘯等突發災難，解放軍可「更快速、方便地實施救援」。

此前，二○一七年解放軍在吉布地設立「中國人民解放軍駐吉布地保障基地」，並派出大校軍階的司令員、政委負責管理。法廣網曾援引匿名國安人士估計，基地駐有一千五百名解放軍。

至於解放軍將派遣多少官兵前往柬埔寨雲壤基地，以及部隊建制級別，皆未有公開消息，惟昨天啟用典禮上，已有許多身著解放軍海軍制服的官兵出席。解放軍與柬海軍近年舉行多次「金龍」聯演，去年的演習曾有共軍文山艦、巴中艦兩艘056型護衛艦參加。