兩岸觀策／賴總統成中共武力犯台「加速師」？

上周共軍展開賴總統上任後第三度大規模軍演，演練科目為封鎖台灣，並以遠程火箭砲摧毀我重要港口和能源設施。儘管這次共軍機艦更迫近台灣，多數國人日常生活其實未受任何影響，「馬照跑、舞照跳」。但今日的歲月靜好，不代表未來依然會如此。

從向高中生發放「青年服勤同意書」、發文宮廟簽署「彈藥預屯點支援協定書」，再到近期賴總統宣示要將國防預算拉升到ＧＤＰ百分之三以上，同時密集展開「立即備戰操演」、「全社會防衛韌性演練」，顯然政府也已察覺戰火就在不遠處。

事實上，打從建政第一天起，中共就未曾放棄統一台灣的企圖。二○二二年中共廿大前，由中台辦組織編寫的「中國共產黨與祖國統一」專書，引言即明白表示：「一九四九年新中國成立以來，我們黨始終把解決台灣問題、實現祖國完全統一作為矢志不渝的歷史任務」。

但對於何時、如何解決台灣問題，歷任中共領導人不同時期則有不同的說法和作法。

毛澤東一開始試圖以武力解放台灣，先後發動古寧頭戰役和八二三砲戰，但隨著局勢變化，晚期也逐漸朝向以和平方式解決。中共中央黨史和文獻研究院在一篇文章中指出，一九六○年五月廿二日，毛澤東在一次會議上還說過：「解放台灣的任務不一定要我們這一代完成，可以留交下一代去做。」

鄧小平除提出「一國兩制、和平統一」，更多次說過台灣問題可暫時擱置。前駐美大使沈劍虹在「使美八年紀要」一書就提到，一九七八年十月底，中共和美國建交談判緊鑼密鼓進行時，鄧小平告訴到訪的日本訪賓，中共並不急於解決台灣問題，「可以等待十年，如有必要，可以等待一百年」。

習近平上任後，二○一三年十月六日會見兩岸共同市場基金會榮譽董事長蕭萬長時表示，兩岸政治分歧問題不能一代一代傳下去。二○一九年一月二日在「告台灣同胞書」發表四十周年紀念會上，習近平重申此一論點，雖已顯露出與台灣展開政治談判的急迫感，但仍無具體時間表。

然而自二○二一年三月，時任美國印太司令戴維森在國會聽證上稱，解放軍可能在二○二七年具備攻台能力後，迄今至少已有五位美國高階將領或官員提出類似警告，而國軍今年漢光演習同樣以二○二七年共軍侵台為想定發展基礎。

網上不少人稱當今中共領導人是「加速師」，但大陸對於台灣問題從可以等上百年，到今天的迫在眉睫，民進黨兩任總統，尤其是賴總統何嘗不是扮演著「加速師」的角色？若「D-Day」果真在後年某日降臨，屆時廣大台灣民眾就將深刻體會到，什麼是「時代的一粒灰，落在個人頭上，就是一座山」。