陸管制稀土出口 直指要害

大陸出手反擊川普政府對等關稅，其中就釤、釓、鋱、鏑、鑥、鈧、釔等七類中重稀土相關物項實施出口管制措施。

中國人民大學重陽金融研究院研究員劉英表示，此輪反制對稀土實施出口管制，能夠將影響限制在相關領域，包括軍工產品與一些高科技領域，「能夠實現我們的精準反擊，直擊美國要害。」

香港大公報報導，稀土有「工業維他命」的美稱，如今已成為極其重要的戰略資源。

稀土元素在石油、化工、冶金、紡織等領域都得到廣泛的應用。尤其是在中重稀土方面，大陸是全球最大的中重稀土生產國，在全球中重稀土領域占據著舉足輕重的地位。長期以來，美國在中重稀土供應上依賴大陸。

大陸軍事專家宋忠平指出，中重稀土和輕稀土是根據稀土元素的原子序數來區分。原子序數較大的稀土元素被稱為重稀土，而原子序數較小的稀土元素被稱為輕稀土。輕稀土用途廣泛，但是中重稀土在飛彈、雷達等眾多軍事領域廣泛應用，並且價格更高，開採難度更大。

宋忠平提到，美國是世界上最大的軍火出口國，軍火商在全球市場占據極大市占，全球前幾家軍火出口商均為美國公司。

美國要想維持軍火出口地位，離不開對中重稀土的依賴。若大陸對美國實施制裁，特別是涉及稀土領域，美國相關能力必然會受到削弱。

而大陸這次對中重稀土相關物資的出口管制，影響會有多大，查閱大陸商務部相關通報管制名單中，有一種材料為「釤鈷永磁材料」。

美國國防新聞周刊曾於2022年10月報導，美軍F-35發動機「違規」使用了中國製造的設備，五角大廈宣布暫停接收該戰鬥機並進行調查，該發動機的潤滑泵用到大陸供應商提供的釤鈷磁鐵。

在一個月之後，五角大廈宣布「豁免」中國製造的釤鈷磁鐵，也就是說F-35可以繼續用這種中國製造的稀土產品，直接說明美國無法找到能替換這種中國稀土產品的替代品。

實際上，釤鈷磁鐵的用途遠不只限於F-35戰鬥機發動機的潤滑泵，還可以用於飛彈和飛行器的陀螺儀、加速度計，確保在高速飛行或高空環境極端溫度下的穩定性，保障導航精度；也可以用於聲納系統，提升聲納換能器的效率，增強水下探測能力等。

美國先進戰鬥機和新一代神盾系統使用的有源相控陣列雷達，也廣泛使用釓、鋱、釔、鏑等中重稀土，例如F-35戰鬥機配備的AN/APG-81雷達，就使用了含鋱的釹鐵硼永磁材料，也在這次商務部的出口管制清單中。

同樣的，美軍新一代戰鬥機的隱形塗層需要使用釓，先進發動機葉片則使用釔以提升耐熱能力，都被列入出口管制清單。