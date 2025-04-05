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柬埔寨雲壤海軍基地啟用 陸副參謀長出席啟用儀式

聯合報／ 記者陳湘瑾／即時報導
大陸援建柬埔寨的雲壤海軍基地工程5日舉行啟用儀式。圖為雲壤海軍基地資料照片。圖／路透
大陸援建柬埔寨的雲壤海軍基地工程5日舉行啟用儀式。圖為雲壤海軍基地資料照片。圖／路透

在大陸國家主席習近平將於四月中赴柬埔寨之際，由大陸資助的柬埔寨雲壤海軍基地完成現代化升級改造項目，今（5）日舉行啟用儀式，由柬埔寨總理洪馬內（Hun Manet）與大陸中央軍委聯合參謀部副參謀長曹青鋒共同主持。該港未來將由雙方派駐必要人員共同維持中心正常運轉。

南部戰區5日在微信公眾號發布公告，中柬雲壤港聯合保障和訓練中心正式掛牌運行，用於保障兩軍開展地區反恐、防災減災、人道主義救援、聯合訓練等行動，雙方派駐必要人員共同維持中心正常運轉。

公告強調，該中心建設和使用是中柬兩國相互尊重、平等協商的成果，符合兩國國內法、相關國際法和國際實踐，不針對任何第三方，有利於進一步密切兩軍務實合作，更好履行國際義務和提供國際公共安全產品。

《柬中時報》報導，為提升該基地在維護國家海上安全與領土完整方面的能力，柬中兩國政府於2019年4月23日簽署合作協議，決定在雲壤海軍基地建設綜合保障設施與訓練中心。隨後，雙方技術工作組就地理環境、土地與水文狀況、環境條件等展開深入調研，並完成了詳細測繪與總體規劃。

據柬埔寨國防部長狄西哈透露，已完成建設的項目包括新建與修繕多項建築設施，包括新建兩座碼頭、5棟宿舍樓和3棟辦公樓，修繕指揮官辦公樓、巡邏艦艇中隊樓4棟、後勤與工程辦公室5棟、技術倉庫1棟、宣傳辦公室1棟、作戰中心1棟、司令官辦公室1棟、財政辦公室1棟等。

目前雲壤海軍基地共接收艦艇8艘，其中包括P46C型巡邏艇4艘、P20C型快艇3艘、L50C型登陸艇1艘，以及1座600噸級浮船塢。

由於雲壤海軍基地升級工程是由大陸政府資助，美國曾表示，雲壤海軍基地可能會讓北京在暹羅灣取得重要戰略位置，而該地區靠近大陸幾乎全面擁有主權的南海爭議區域。去年4月，美國華盛頓戰略與國際研究中心（CSIS）報告指出，柬埔寨似乎已經進一步授予大陸海軍在雲壤軍事基地執行任務與駐紮的權限。

柬埔寨 習近平 辦公室

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