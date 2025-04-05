聽新聞
0:00 / 0:00

陸擴大軍用無人機行動範圍引日關切 分析指為台海衝突時牽制駐日美軍

聯合報／ 記者陳湘瑾／即時報導
日本防衛大臣中谷元4日表示，大陸在日本周邊的軍事活動日益擴大和活躍，無人機飛行就是其中的一部分。（路透）
日本防衛大臣中谷元4日表示，大陸在日本周邊的軍事活動日益擴大和活躍，無人機飛行就是其中的一部分。（路透）

日本防衛大臣中谷元4日表示，大陸在日本周邊的軍事活動日益擴大和活躍，無人機飛行就是其中的一部分，日本方面將採取萬全措施進行警戒監視。分析指出，如果大陸對台灣發動攻擊，大陸此舉可能是為了牽制駐日美軍進入的通道。

聯合早報綜合日本放送協會（NHK）、《日本時報》和韓國《朝鮮日報》報導，日本國防部長中谷元4日透露，2024年4月至2025年3月，在南西諸島（琉球群島）周邊飛行的大陸軍用無人機數量，包括推測的數據在內，累計達30架次，活動範圍呈擴大趨勢。一名日本國防部官員表示，大陸很明顯正試圖加強對台灣的軍事壓力，可能會進一步擴大無人機活動的區域。

報導分析，如果大陸對台灣發動攻擊，此舉的目的可能為了牽制駐日美軍進入的通道。中谷元指出，大陸的外交姿態和軍事動向令日本和國際社會感到嚴重關切，日方將採取萬全措施進行警戒監視，並攜手美國等共同應對。

在此背景下，日本已決定引進搭載炸彈、衝撞攻擊目標的自殺式無人機。日本陸上自衛隊今年已獲得採購自殺式無人機的經費，將於明年引進310架。此前，日本陸上自衛隊只運用偵察用無人機，這是第一次引進攻擊用無人機。2022年底，日本發布《國家防衛戰略》指出，無人機等無人裝備將從根本上改變部隊結構或戰鬥方式，並計劃到2027年投入約一兆日元，推進無人裝備的實戰部署。

法廣報導，美國國防部長赫格塞斯（Pete Hegseth）近日在東京舉行的會議中會見中谷元，雙方一致認為應進一步加強日美同盟的威懾力和應對能力。雙方坦率討論日益嚴峻的印太安全局勢，特別是針對大陸，確認反對大陸在東海、南海等地區通過武力或脅迫手段單方面改變現狀的企圖。雙方還關注包括台灣周邊軍事局勢在內的大陸軍隊動向，並強調台灣海峽和平與穩定的重要性。

軍演

延伸閱讀

日本麥當勞「聯名哆啦A夢」8款玩具一次收集！買套餐就送，變身道具、顯影版統統有

應對2027中共具備攻台能力 美國印太地區調動頻繁

大陸對美加徵34%關稅 反制措施「11箭齊發」

美防長訪日菲期間批陸 學者分析：共軍藉對台軍演劍指美國

相關新聞

共軍進駐 中柬雲壤海軍基地掛牌

解放軍在海外又多一處可派員的據點。據大陸國防部消息，「中柬雲壤港聯合保障和訓練中心」（雲壤海軍基地）昨天掛牌啟用，柬埔寨...

雲壤基地可停航母 位東南亞心臟

柬埔寨「中柬雲壤港聯合保障和訓練中心」昨天啟用，足夠停靠航空母艦等大型船艦。該基地的性質，一時受到熱議，大陸軍事專家強調...

澳洲擬向陸企買回達爾文港

澳洲北部重要港口達爾文港自二○一五年租賃給陸資嵐橋集團。由於擔心長期存在將對澳洲國家安全造成影響，正尋求連任的澳洲總理艾...

兩岸觀策／賴總統成中共武力犯台「加速師」？

上周共軍展開賴總統上任後第三度大規模軍演，演練科目為封鎖台灣，並以遠程火箭砲摧毀我重要港口和能源設施。儘管這次共軍機艦更...

柬埔寨雲壤海軍基地啟用 陸副參謀長出席啟用儀式

在大陸國家主席習近平將於四月中赴柬埔寨之際，由大陸資助的柬埔寨雲壤海軍基地完成現代化升級改造項目，今（5）日舉行啟用儀式...

澳總理尋求連任 若當選將從陸資手中買回達爾文港經營權

澳洲北部重要港口達爾文港（Darwin Port）自2015年租賃給陸資嵐橋集團，長期存在是否會對國家安全造成影響的疑慮...

商品推薦

udn討論區

0 則留言
規範
發布
  • 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
  • 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
  • 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
  • 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。