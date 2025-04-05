陸擴大軍用無人機行動範圍引日關切 分析指為台海衝突時牽制駐日美軍

日本防衛大臣中谷元4日表示，大陸在日本周邊的軍事活動日益擴大和活躍，無人機飛行就是其中的一部分，日本方面將採取萬全措施進行警戒監視。分析指出，如果大陸對台灣發動攻擊，大陸此舉可能是為了牽制駐日美軍進入的通道。

聯合早報綜合日本放送協會（NHK）、《日本時報》和韓國《朝鮮日報》報導，日本國防部長中谷元4日透露，2024年4月至2025年3月，在南西諸島（琉球群島）周邊飛行的大陸軍用無人機數量，包括推測的數據在內，累計達30架次，活動範圍呈擴大趨勢。一名日本國防部官員表示，大陸很明顯正試圖加強對台灣的軍事壓力，可能會進一步擴大無人機活動的區域。

報導分析，如果大陸對台灣發動攻擊，此舉的目的可能為了牽制駐日美軍進入的通道。中谷元指出，大陸的外交姿態和軍事動向令日本和國際社會感到嚴重關切，日方將採取萬全措施進行警戒監視，並攜手美國等共同應對。

在此背景下，日本已決定引進搭載炸彈、衝撞攻擊目標的自殺式無人機。日本陸上自衛隊今年已獲得採購自殺式無人機的經費，將於明年引進310架。此前，日本陸上自衛隊只運用偵察用無人機，這是第一次引進攻擊用無人機。2022年底，日本發布《國家防衛戰略》指出，無人機等無人裝備將從根本上改變部隊結構或戰鬥方式，並計劃到2027年投入約一兆日元，推進無人裝備的實戰部署。

法廣報導，美國國防部長赫格塞斯（Pete Hegseth）近日在東京舉行的會議中會見中谷元，雙方一致認為應進一步加強日美同盟的威懾力和應對能力。雙方坦率討論日益嚴峻的印太安全局勢，特別是針對大陸，確認反對大陸在東海、南海等地區通過武力或脅迫手段單方面改變現狀的企圖。雙方還關注包括台灣周邊軍事局勢在內的大陸軍隊動向，並強調台灣海峽和平與穩定的重要性。