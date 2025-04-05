讓中國再偉大？《經濟學人》指川普削弱外界對其履行保衛台灣意願信心

美國總統川普2日宣布實施對等關稅衝擊全球，《經濟學人》3日發文指出，川普的政策對大陸領導人施加壓力，卻也為大陸重新塑造亞洲地緣政治格局創造了機會。文章並點出，若美國加強自製先進半導體，保衛台灣的誘因將減弱，對習近平而言將會是天賜良機（This is a gift for Mr Xi.）。

文章首先指出，這場貿易戰發生之際，大陸仍在與通縮、房市崩盤和人口結構低迷作戰。中共在過去五年忽視疲弱的內需，選擇了一條限制私營部門發展的錯誤國家主義道路，大陸將產能過剩的產品輸出海外，讓全球市場飽和，也培養出令亞洲與歐洲盟友都感不安的尖銳民族主義。

不過比起川普第一任期，大陸這次展現出更加強硬的姿態。文章表示，大陸國家主席習近平2012年上台以來便著手推動國家在經濟與技術上的自給自足，降低對美國制裁和出口管制的依賴。雖然大陸銀行仍需使用美元，但大部分非銀行的國際支付都已以人民幣進行。

作者接著列舉數項大陸過去幾年在經歷激烈競爭下已有長足發展的領域，包括電動車、電動車以及人工智慧，其他正面因素還包括房地產止跌，以及政府推出大規模經濟刺激措施。並提到習近平近期似乎對企業家態度稍微寬容，但若要把握這些經濟機遇，政府必須停止打壓私營部門。

文章認為，大陸經濟還需要進一步刺激來提升消費，同時必須更積極地穩定房市，因為房市仍對家庭信心構成壓力，增加消費、吸收過剩產能，也將有助於改善大陸對外關係。當美國築起圍牆之際，大陸將有機會透過投資合作國的製造業，而非傾銷出口，來重塑全球貿易關係。

地緣政治方面，文章認為，美國的對中政策令人困惑。美國政府鷹派堅稱，美國放棄歐洲是為了騰出資源來圍堵大陸。然而川普本人卻表示欽佩習近平，並派美國參議員戴恩斯（Steve Daines）赴北京，試探談判可能性。此外，川普對北約和烏克蘭的輕視，已削弱外界對他履行對亞洲盟友承諾以及保衛台灣意願的信心。如果美國加強自製先進半導體，保衛台灣的誘因將減弱，「對習近平而言將會是天賜良機」。

文章最後表示，大陸未來仍面臨風險，貿易戰可能引發全球衰退。若川普無法與北京達成協議，可能會轉而對匯率問題發難，甚至加強制裁，大陸若將產品傾銷全球，也可能進一步惡化與世界其他地區的關係，「大陸是否能把握這個時機，關鍵仍在習近平一人。但能有這個機會，卻很大程度要歸功川普。」