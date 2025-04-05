陸博物館 推台胞族譜尋根服務

大陸加強台灣同胞赴陸尋根聯繫工作，最近在兩岸小三通的福建泉州碼頭設立聯絡箱，提供族譜對接尋根諮詢服務，相關服務由中國閩台緣博物館提供，未來將擴展到廈門碼頭。

福建日報報導，四月二日「清明溯譜，兩岸緣深」活動在福建南安石井泉金客運碼頭舉辦，大陸公營的中國閩台緣博物館首次設置族譜對接尋根諮詢服務聯絡箱，並在當天開展現場諮詢服務。

中國閩台緣博物館文獻資訊中心工作人員黃帆表示，「希望通過這個服務，讓有尋根需求的台胞在第一時間獲得幫助，找到親人或祖地」。未來台胞可以將譜牒諮詢情況、宗親對接需求等資訊填寫表格投入聯絡箱，或打開中國閩台緣博物館海峽兩岸譜牒對接諮詢登記表填寫相關內容，該館工作人員將利用館藏譜牒等檔案文獻協助台胞對接譜牒、尋根謁祖。

資料顯示，近期中國閩台緣博物館積極從事兩岸族譜相關館藏收藏與研究工作，並正在籌建「閩台尋根溯源服務交流中心」，旨在通過館藏涉台文獻資料，特別是兩岸族譜這一主要紐帶，展示兩岸一家親的事實與情結，並成為台灣同胞尋根謁祖和交流的重要平台。目前閩台緣博物館內有二萬多件藏品，收集譜牒涉及一七二個姓氏近萬冊、家書近三千七百件。

「福建省閩台關係檔案保護條例」於去年十月起施行，號稱是大陸首部文化領域涉台專項地方性法規，明確提到鼓勵、支持閩台宗親、鄉親、姻親利用閩台關係檔案展開尋根謁祖、族譜對接等活動。