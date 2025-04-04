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對抗川普關稅！陸市監總局加入反制行列 對一美化工企業反壟斷調查

聯合報／ 記者陳政錄／北京即時報導
大陸國家市場監管總局對杜邦中國集團有限公司展開立案調查。圖／新華社
大陸國家市場監管總局對杜邦中國集團有限公司展開立案調查。圖／新華社

因應美國總統川普宣布「對等關稅」，大陸國家市場監管總局也加入反制行列。據央視新聞，因「杜邦中國集團有限公司」涉嫌違反《中華人民共和國反壟斷法》，市場監管總局依法對杜邦中國集團有限公司展開立案調查。

在此之前，大陸國務院關稅稅則委員會今天已宣布，自十日起對美國所有進口商品加徵百分之三十四關稅。大陸商務部、海關總署也相繼發布反制措施。

杜邦是全球知名的化工公司之一，總部位於美國特拉華州威爾明頓，此次調查，使杜邦成為自2月大陸反制美國關稅政策時宣布調查Google後，另一反壟斷調查對象。

根據杜邦2024年財務報告，中國大陸是杜邦繼美國以外的第二大收入來源地。2022年至2024年間，杜邦中國區收益貢獻為27.44億、22.06億和23.45億美元，佔集團同期收入的21%、18%、19%。

但受大陸反制措施影響，據香港經濟日報，今日杜邦美股盤前最多跌逾一成，最新跌幅仍達8.5%。

大陸商務部 川普 杜邦 美國 關稅

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