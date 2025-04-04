「堅持一個中國政策」 美候任駐北京大使：繼續遵守三公報、六項保證

受美國總統川普提名為新任駐北京大使的裴度，在美國參議院的任命聽證會上表示，將繼續遵守一個中國政策、美國與大陸的三公報和六項保證。

港媒南華早報報導，裴度（David Perdue）3日在聽證會上重申了華盛頓堅持一個中國政策的承諾。他表示，將繼續遵守在「台灣關係法」所闡明的一個中國政策，並遵守美國與大陸的三個聯合公報和「六項保證」。

「台灣關係法」是美國國會於1979年中美斷交後，所訂定的法律，然而它並沒有具體闡述一個中國政策，至於「六項保證」則是1982年美國政府向台北做出的承諾。

當被問及川普（Donald Trump）政府將採取哪些措施來扭轉關鍵礦產、製藥、造船和其他行業的供應鏈向大陸轉移的趨勢時，裴度說，川普總統對此非常關注，首先要討論的是貿易問題，還會有許多其他問題。而對於在沒有美國支持的情況下，如何阻止大陸加強在全球南方、東歐和其他地區的影響力？對此，裴度強調需要與「盟友」合作，並希望盟友在這方面提供幫助。

美國政治媒體「Politico」則指出，裴度在參議院受到溫和對待，避免了被問到一些尷尬的問題。這可能表明，裴度近幾個月來對北京的攻擊已經安撫了參議院委員會中的「對華鷹派」人士，或者讓那些尋求減少緊張關係的議員們認為，任命一位對雙邊關係有細緻入微看法的人擔任美國駐北京大使是有好處的。

據報導，裴度在兩個多小時的聽證會上主要集中闡述了他對大陸如何對美國發動「新型戰爭」的看法，並補充說，「馬克思主義民族主義正在重塑中國，他們的全球野心威脅著現有的世界秩序」。

前任美國駐北京大使伯恩斯（Nicholas Burns）已經於1月18日完成離任，結束3年的任期，他在離任前頻繁拜會北京的官員與學者，並接受媒體專訪，暢談他對於川普涉外政策可能削弱美國對抗中國大陸能力的疑慮。他也強調，對美中關係的未來深感擔憂。

在新任大使被參議院確認任命前夕，美國先後指派擔任過白宮國安會中國事務高級主任的貝莎蘭（Sarah Beran）、美國在台協會（AIT）政治組長武安妮（Anny Vu）擔任美國駐北京大使館臨時代辦。

今年3月美國駐北京大使館表示其微博帳號再度遭到審查，過去一年多來其官方微博帳號的評論區常常遭到無法控制的不透明程序進行「過濾」，只有經過審查人員批准的評論才會對公眾顯示。4月1日美國駐北京大使館微信發文指出歡迎在其微信公眾號留言，「如果您的評論沒有顯示，並非美國大使館的行為」，「我們歡迎不同立場觀點的評論，並且不會過濾篩選評論」，文章強調「外部審查者仍審查和過濾本帳號的留言，決定了哪些評論公開可見」。

值得注意的是，美聯社也在近日披露，伯恩斯1月離任前夕，下令禁止美國駐大陸的幾處使領館人員，與大陸民眾戀愛、發生性關係，任何違令者將被勒令立即離開中國大陸，形成罕見的駐外使館禁令。