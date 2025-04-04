率學子訪台兒莊大戰紀念館 蕭旭岑：抗戰勝利80周年格外有意義

馬英九基金會「大九學堂」今天結束訪問山東行程，同學們夜遊台兒莊古城，並參訪「台兒莊大戰紀念館」，體會戰爭的殘酷與和平的可貴。馬英九基金會執行長蕭旭岑表示，今年是抗戰勝利80周年，帶年輕同學到台兒莊，格外有深刻意義。

蕭旭岑表示，這次山東之行，30位同學都非常開心，收穫滿滿。除了體驗祭孔、爬泰山，也到了當年抗戰重要的關鍵戰役「台兒莊大捷」的所在地，實地了解這一段重要歷史，緬懷先賢先烈當年的犧牲奉獻。

蕭旭岑表示，今年是抗戰勝利80周年，帶年輕同學到台兒莊，格外有深刻意義。看到充滿彈孔的房屋和從廢墟出土的破碎頭盔，還有當時國軍將領以鮮血生命保衛家園，獲頒的青天白日勳章，同學們震撼之餘，對於那時中華民族團結一致抵禦外侮，都表示非常感動。

蕭旭岑指出，希望同學能從中體會戰爭的殘酷，以及和平的可貴，以及最重要的是，中華民族不能再有戰火，這也是兩岸老百姓的衷心期盼。蕭旭岑也肯定大陸完整保留國軍奮勇抗日的歷史，兩岸一起面對歷史，記取教訓，共謀和平的未來。

蕭旭岑表示，參訪沉重的歷史之餘，同學們也暢遊台兒莊古城，夜晚搭船遊運河，也看了著名的打鐵花表演。透過歷史文化的洗禮，更加更豐富的體驗。

此外，同學也在青島參訪「上合組織國家展覽館」，仔細體驗了尼泊爾、印度、阿富汗、埃及、伊朗等國家的風情與特色，包括尼泊爾的頌缽冥想，就讓很多同學驚艷不已。同學們也紛紛掏腰包，買了很多異國風情的香油、巧克力等特色產品。

蕭旭岑表示，有機會讓同學們深入了解這些國家的文化、歷史與特色產品，有助於讓同學視野更加寬廣，也學習用更大格局看待全世界。馬英九基金會「大九學堂」到大陸參訪，不僅讓同學們親眼看到大陸現況，也透過類似「上合組織國家展覽館」的行程安排，更加認識這個世界。