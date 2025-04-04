大陸各省接連召開對台工作會議 部署今年對台工作

繼中共2月底於北京召開對台工作會議後，歷經大陸全國兩會，近期自3月中旬開始，大陸各省市接連召開對台工作會議，部署今年的對台工作，其中不少省份都特別提到要加強該省與台灣的交流。

據本報記者整理，3月中旬迄今，大陸多個省份已經召開對台工作會議，包含福北省（3月19日）、江蘇省（3月20日）、福建省（3月25日）、江西省（3月25日）、山東省（3月25日）、貴州省（3月25日）、雲南省（3月26日）、河南省（3月26日）、廣東省（4月2日）、安徽省（4月3日）、山西省（4月3日）等，其中，雲南省、山東省是以中共省委名義召開省委對台工作會議，其餘省份則是全省對台工作會議。

各省大多係由省委常委兼統戰部長出席會議並講話，由副省長主持會議。規格較高的則是福建省由省委書記周祖翼、省長趙龍出席，其次為江西省由專職的省委副書記陳永奇出席。

各省的對台工作會議多提到要加強交流，如雲南省稱「加強雲台經濟文化交流，推動雲台融合發展」，河南省提到「推動豫台交流交往」，江西省指出「要積極擴大贛台各領域交流交往」，安徽省表示要「深化皖台經濟合作、交流往來和融合發展」。此外多省都提到台商的營商環境問題，強調要優化涉台營商環境，幫助解決實際困難，切實維護台胞台企合法權益。

至於指標性的副省級城市廈門市，也在4月1日召開對台工作會議，市委書記崔永輝表示，要進一步夯實以通促融基礎，拓展兩岸經貿合作，推動廈金基礎設施聯通，著力暢通兩岸直接往來，大力完善兩岸標準共通，以軟硬體的聯通促進兩岸融合發展。要進一步拓展以惠促融廣度，深化落實同等待遇政策，持續加強對台引才工作，要進一步拉緊以情促融紐帶，辦好重大涉台活動，深化基層人文交流，拓展廈金各領域交流合作。

此前在2月25日至26日，中共於北京市召開了今年度的對台工作會議，由中共政治局常委兼政協主席王滬寧出席。王滬寧表示，要堅持一個中國原則和「九二共識」，團結廣大台灣同胞，堅定支持島內愛國統一力量，堅決打擊台獨挑舋行徑，塑造祖國必然統一大勢。要推動兩岸交流合作，擴大兩岸人員往來，支持大陸台商台企發展，深化兩岸融合發展。要為台灣青年來大陸追夢圓夢創造更好條件。要堅決反對和遏制外部勢力干涉，鞏固國際社會堅持一個中國原則的格局。