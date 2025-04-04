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分析：石泰峰獲習近平信任 改掌中組部

中央社／ 香港4日電
中共政治局委員石泰峰原先擔任中央統戰部長，如今改任中央組織部長。（新華社）
中共政治局委員石泰峰原先擔任中央統戰部長，如今改任中央組織部長。（新華社）

此間有評論指出，中共中央統戰部部長石泰峰深得中共總書記習近平信任，因此最近改任中央組織部部長，實權更大。

中共中央政治局兩名委員近日罕見對調職務，即石泰峰接替李干杰執掌中組部，李干杰改為主管統戰部。早前有分析表示，中共這種高層人事對調在過去少有，因此引起關注。

星島日報今天在一篇評論文章中指出，石泰峰深得習近平信任，這是他能夠出掌中組部的原因；他在中共中央黨校工作長達25年，有黨校烙印，是「黨校姓黨、幹部受重用」。

據介紹，石泰峰是北京大學法律系本科、碩士畢業，未與他人成「幫」；他在中央黨校工作長達25年，由法學教研室教師做起，直至升任副校長，身上有明顯黨校的烙印。

2007年，習近平以政治局常委身分兼任中央黨校校長，石泰峰是其副手。2010年9月，石泰峰外放江蘇省委組織部部長，之後步步高升，擔任江蘇省長，再主政寧夏、內蒙古兩個自治區，履歷豐富，這次出掌中組部，實權更大。

文章表示，中央黨校是培訓高中級領導幹部的最高學府，習近平高度重視黨校工作，執掌黨校5年間，據稱到校出席各種活動58次，多次與校委會成員座談、聽取彙報，旗幟鮮明提出「黨校姓黨」，19次出席中央黨校開學典禮，後來還出版「習近平黨校十九講」。

文章指出，現任中共政治局委員、中宣部部長李書磊，也在中央黨校工作長達25年，曾是石泰峰的同僚，也曾擔任過黨校副校長。

此外，安徽省委書記梁言順，同樣也曾長期在中央黨校任職，1993年進入中央黨校，擔任副校長。

中共 習近平

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