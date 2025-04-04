回應歐洲議會報告 陸使團：台海穩定的威脅來自台獨及外部勢力縱容

據中國駐歐盟使團網站，中國駐歐盟使團發言人就歐洲議會有關報告涉華內容答記者問。對歐洲議會通過《歐盟共同外交與安全政策2024年度執行報告》《歐盟共同安全與防務政策2024年度執行報告》等反擊稱，台灣問題是中國核心利益的核心，是一條不可逾越的紅線。中國敦促歐洲議會認清台灣問題的高度敏感性，認清台海和平穩定的真正威脅來自「台獨」分裂活動和外部勢力的縱容支持，嚴格恪守一個中國原則。

歐洲議會週三通過了前述兩份報告中，共同外交與安全政策委員會批評中國曲解聯合國第2758號決議，以及其「不斷擴大的行動範圍和強度」，包括網絡攻擊和虛假信息傳播，破壞台海和平。它也反對任何以武力或脅迫手段單方面改變台灣海峽現狀。決議稱，這「不能接受，而且代價高昂」。

被問到4月2日歐洲議會通過兩份報告，其中包含多處涉華內容，中方對此有何評論時，使團發言人首先表示，歐洲議會相關報告粗暴干涉中國內政，在台灣、涉港、涉疆、涉藏、南海等問題上罔顧事實，指手畫腳，對中國攻擊抹黑，中方對此表示強烈不滿和堅決反對。

接著他表示，台灣問題是中國核心利益的核心，是一條不可逾越的紅線。一個中國原則是公認的國際關係準則，也是中歐關係發展的政治基礎。中國敦促歐洲議會認清台灣問題的高度敏感性，認清台海和平穩定的真正威脅來自「台獨」分裂活動和外部勢力的縱容支持，嚴格恪守一個中國原則。

他說，中方敦促歐洲議會切實糾正在台灣、涉港、涉疆、涉藏、南海等問題上的錯誤言行，能夠為中歐關係發展發揮建設性作用。