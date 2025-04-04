解放軍圍島進行海峽雷霆演習時 印太司令部正在上海跟陸軍方會談

自美國總統川普1月第二次入主白宮以來，中美軍方官員剛舉行了首次工作級別會談。據路透社，美國和中國軍方官員在上海舉行了一系列會議。美國軍方周四表示，會議的重點是減少中國軍艦和飛機的不安全行為。

而根據美國印太司令部發出的聲明，2025 年4月2日至3日，美國軍方官員前往中國上海舉行工作級別會談，重點討論減少解放軍海軍和空軍不安全和不專業的行動。

這一被披露的兩天會談日期顯示，在第一天會談同時，亦即4月2日這一天，解放軍正在台灣周遭進行「海峽雷霆2025─A」演練。這顯示，解放軍圍台演習時，美中軍方卻在上海談別的事情。而印太司令部的聲明中，隻字未提美國是否曾在會談中對此一演習作了任何表態，或雙方是否就此作了溝通。

印太司令部描述這一會談是「美國印太司令部代表與中國同業在軍事海上磋商協議工作小組會晤」。聲明中稱，美國印太司令部、美國太平洋艦隊、美國太平洋空軍和美國海岸防衛隊的代表與中國人民解放軍海軍和空軍代表舉行會晤，參加每半年度舉行的軍事海上磋商機制（MMCA）工作小組會議。

去年4月，此一美中之間的軍事海上磋商機制在美中因2022年美眾議長裴洛西訪台而中斷了1年8個多月後恢復舉行，美中軍方官員在檀香山舉行兩天會談。而這一次則是川普上台後的首次，時間與去年會談日期幾乎完全相同。

路透社報導稱，美國長期以來一直抱怨中國軍隊在該地區進行危險的飛行和航行。報導也提及，解放軍剛於周三結束了為期兩天的環台軍事演習，其中包括在東海舉行的遠程實彈演習，標誌著環台軍事演習的升級。