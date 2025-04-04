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冷戰後首遭！美駐陸官員 遭下禁愛令

聯合報／ 編譯周辰陽／綜合報導
圖為美國駐北京大使館簽證處。（新華社資料照片）
圖為美國駐北京大使館簽證處。（新華社資料照片）

美聯社三日獲悉，美國政府已下令，駐中國大陸的美國政府人員、家屬以及擁有安全許可的承包商，禁止與中國大陸公民戀愛或發生性關係

四名知情人士向美聯社透露，這項政策是一月卸任的美國大使伯恩斯離陸前不久實施。

對於駐他國的美國外交官來說，與當地人約會甚至嫁娶並不罕見。雖然一些美國機構已對此類關係有著嚴格規定，但冷戰後從未聽聞全面性「禁愛政策」。

根據報導，二○二四年夏季制定了該政策的更有限版本，禁止美方人員與駐陸美國使領館陸籍警衛與其他支援人員發生「戀愛和性關係」，但伯恩斯在川普總統就職前幾天擴大禁令，全面禁止與大陸公民談情說愛。

美聯社無法確定該政策如何精確定義「戀愛或性關係」一詞；其中二位知情人士表示，美國國會議員聯繫了伯恩斯，對限制前述關係不夠嚴格表達關切後，二○二四年夏季首先討論了新政策。美國眾議院中共競爭特別委員會沒有回應置評請求。

新政策涵蓋美國駐陸使團，包括北京大使館及廣州、上海、瀋陽、武漢和香港的美國領事館，不適用於駐在中國大陸境外的美方人員，唯一例外則是與陸方公民存在既有關係的美方人員，他們可以申請豁免。前述人士說，如果豁免被拒，必須終止關係或離開崗位，任何違反該政策的人將被勒令立即離境。

該政策於一月以口頭和電子方式傳達給駐陸美方人員，但尚未公開宣布。對於記者詢問，美國國安會將問題轉給國務院，國務院則表示不評論內部事務。

伯恩斯二月回到諮詢公司科恩集團擔任副主席，沒有回覆美聯社寄給他的置評電郵。大陸外交部在一份傳真聲明中表示，「關於這個問題，詢問美方更為適當」。

根據報導，在中國大陸，前述關係的全面禁令多年來沒有生效。直到一月新禁令傳達前，駐陸美方人員必須向上級報告他們與大陸公民的任何親密接觸，但並未明確禁止戀愛或性關係。外界對美國政府在別處的禁愛政策知之甚少，尚不清楚此類政策在其他國家限制程度。

性關係 美國

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