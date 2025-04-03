中和艦擦撞陸漁船 國台辦深夜曝調查結果稱「責任在台艦」

海軍所屬中和軍艦上月27日執行任務期間，與「閩連漁61756號」大陸漁船擦撞，大陸國台辦當晚即表示要進行調查。今天深夜，大陸國台辦揭露初步調查進展，表示「事故責任完全在台艦」，指控台艦撞擊漁船後態度惡劣、迴避責任，還有個別媒體惡意炒作，要求台方賠償大陸漁民損失。

大陸國台辦3日晚間，發布發言人朱鳳蓮答記者問，就日前福建漁船「閩連漁61756號」與我海軍「中和艦」發生碰撞，大陸國台辦曾表示陸方將對此進行調查的進展做出上述表示。

朱鳳蓮說，經初步調查，3月27日凌晨「閩連漁 61756號」在傳統作業區域閩中漁場錨泊休息，AIS（自動識別系統）信號全程在線，船上所有警示燈光均打開，相關操作合法合規，零時三十五分遭台「中和艦」撞擊，當時台艦未顯示燈光及AIS信號。漁船遭撞擊後，船體發生劇烈晃動，造成船體損傷。

朱鳳蓮稱，事故責任完全在台艦，但台艦撞擊漁船後態度惡劣、迴避責任。

她還指控，島內（指台灣）個別媒體顛倒黑白，更有甚者倒打一耙，並企圖進行惡意炒作。

因此，朱鳳蓮說，我們強烈譴責台艦無視大陸漁民生命財產安全的惡劣行徑，和台灣個別媒體毫無道德底線、助紂為虐的醜惡嘴臉。「我們要求台方立即停止歪曲事實、散布謊言、惡意炒作並賠償大陸漁民損失。」

中和軍艦上月27日凌晨在台中港外海約45浬（限制水域外9浬）處與「閩連漁61756號」擦撞，無人員受傷，艦艇受損部分不影響航行安全。我海軍艦隊指揮部當時表示，案發後已協請海巡署到場協處與蒐證，後續依規調查，釐清責任歸屬。

不過，事發當晚，大陸國台辦發言人陳斌華就表示，「雖未造成人員傷亡，但漁船受到損傷。我們對台艦的惡劣行徑表示譴責，將對事件進行調查」。