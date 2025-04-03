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復旦大學院長：對等關稅瘋狂 中美元首不可能壓力下會面

中央社／ 上海3日電
學者吳心伯表示，中美元首肯定不會在美方壓力下會晤，要「讓子彈先飛一會兒」。美聯社
學者吳心伯表示，中美元首肯定不會在美方壓力下會晤，要「讓子彈先飛一會兒」。美聯社

美國總統川普對中國祭出34%的「對等關稅」，目前美方課徵中國商品平均關稅高達65%，將使得雙方貿易活動幾乎歸零。儘管情況嚴峻，學者吳心伯表示，中美元首肯定不會在美方壓力下會晤，要「讓子彈先飛一會兒」。

上海復旦大學國際問題研究院院長吳心伯告訴中央社記者，美國今天公布的「對等關稅」是「瘋狂關稅」，本身和貿易已經沒什麼關係，更多是談判籌碼。對於關稅大棒是否會加速中美元首會面協商，他持否定態度。

川普曾邀請中國國家主席習近平1月參加就職典禮，但其第二任期至今兩人都還沒有見上一面。華爾街日報指兩人有意6月舉行「生日高峰會」，南華早報則稱川普最快4月訪中。川習會至今仍是只聞樓梯響。

吳心伯說，美方在芬太尼（fentanyl）等問題上「有求於中國」、也想跟中國做交易，但是美國不知道什麼是合適的方法，而是拿著關稅大棒打來打去，沒有誠意，「在這種情況下講元首會晤，不現實」。

他說，中方肯定不能夠在美方的壓力下舉行元首會晤，更好的辦法，是在對等關稅出來後，讓子彈先飛一會兒。因為這次不是只對中國加關稅，很多國家可能會陸續對美國做出反制，加上兩個月後美國的經濟形勢有可能更糟，「川普可能會處在一種內外壓力之下，到那時候再談，形式可能對中國更有利一些」。

他說，川普政府內部有一個觀點，認為中國現在經濟情況不好，對美國市場很依賴，這時候加關稅，中方就會在芬太尼等議題上讓步，就算中國反制也對美國沒什麼影響。

他認為目前中美的經貿溝通出現卡關，「美方覺得只要加關稅就行了，中國就會投降，用不著談」；對中國來說，「美方沒有要做出妥協的意願，還是想著怎麼樣打這副牌，那有什麼好談的」。雙方相當於沒有談的意願，談的時機也不對，「先過招吧」。

彭博今天報導，據經濟學家們計算，連同川普第一任期原來徵收的關稅，到今天宣布的對等關稅，現在所有中國出口到美國的商品平均關稅高達65%。彭博經濟研究的模擬顯示，如果關稅如此高，世界最大經濟體之間的貿易將減少至幾乎為零。

川普 美國 關稅

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