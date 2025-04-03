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中美海軍安全磋商 陸方：將回應一切危險挑釁行為

聯合報／ 特派記者陳政錄／北京即時報導
圖為2024年10月，大陸遼寧艦和山東艦首次展開雙航母軍演。（央視截圖）
圖為2024年10月，大陸遼寧艦和山東艦首次展開雙航母軍演。（央視截圖）

共軍剛結束對台軍演，大陸海軍官方微信公眾號3日晚間就發布訊息指，2至3日，中美兩軍在上海舉行2025年度中美海上軍事安全磋商機制工作小組會。大陸海軍還提到，美軍艦機在中國當面海空域進行偵察、測量和高強度演訓活動，極易造成誤解誤判，將繼續「依法依規回應一切危險挑釁行為」。

據大陸海軍微信公眾號，4月2日至3日，中美兩軍在上海舉行2025年度中美海上軍事安全磋商機制工作小組會。

大陸海軍稱，雙方在平等和尊重的基礎上，就上次工作小組會以來中美海空安全形勢進行坦誠、建設性交流，評估了《中美海空相遇安全行為準則》執行情況，討論了改進中美海上軍事安全問題的措施。

據公布，中方指出，艦機安全與國家安全密不可分，美軍艦機在中國當面海空域進行偵察、測量和高強度演訓活動，極易造成誤解誤判，危害中國主權和軍事安全。「對此，中國軍隊將繼續依法依規回應一切危險挑釁行為，堅決維護國家領土主權和海洋權益」。

上月底，大陸國防部發言人吳謙曾表示，關於中美兩軍交往，雙方已經有了一些初步共識，正在按計劃推進。

吳謙當時還說，構建一個穩定的中美兩軍關係，既符合雙方的共同利益，也是國際社會的普遍期待。正如拉丁諺語中所講到的：要依星辰航行，而非隨波逐流。

他稱，發展中美兩軍關係，要堅持相互尊重、和平共處、合作共贏原則，加強溝通對話、妥處矛盾分歧。我們希望在雙方的共同努力下，中美兩軍關係能夠實現健康穩定的發展。

軍演

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