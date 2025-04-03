冷戰後最嚴格！美國傳禁駐陸人員與當地人發生性關係 陸官方反應曝

美國媒體披露，美國駐北京大使館禁止美國駐大陸的幾處使領館人員，與大陸民眾戀愛、發生性關係，任何違令者將被勒令立即離開中國大陸，形成罕見的駐外使館禁令。大陸外交部發言人3日下午回應媒體提問指出，「這個問題你問美方可能更合適」。

美媒美聯社3日報導，美國政府已禁止駐陸的美國政府人員、其家人和擁有安全許可的承包商與大陸公民發生任何戀愛或性關係。報導說，有4位直接了解情況的匿名人士向美聯社介紹了這項政策，該政策於今年 1 月美國駐北京大使伯恩斯（Nicholas Burns）離任前夕實施。

據界面新聞，路透社3日在大陸外交部記者會上提問，據美聯社報導，美國政府禁止其駐大陸工作人員與大陸公民發展戀愛關係。發言人對此有何評論？大陸外交部發言人郭嘉昆回應說，「這個問題你問美方可能更合適」。

美聯社的報導還提到，儘管一些美國機構早已對此類關係祭出了嚴格的規定，但自冷戰以來，公眾從未聽說過一刀切的「不交往」政策，美國駐它國的美國外交官與當地人約會甚至結婚的情況並不少見。在今年 1 月的新禁令出爐之前，美國駐陸人員必須向上級報告與大陸公民的任何親密接觸，但並未明確禁止他們發生性關係或戀愛關係。

去年夏天，美國訂定了一項更為有限的政策，禁止美國人員與在美國駐北京大使館和五個領事館擔任警衛和其他支持人員的大陸公民發生「戀愛關係和性關係」。但即將離任的伯恩斯在今年 1 月、現任美國總統川普（Donald Trump）就職前幾天，將禁令範圍擴大到全面禁止與任何大陸公民建立此類關係。該政策已於1月份透過口頭和電子方式傳達給駐在大陸的美國人員，但尚未公開宣布。

新政策涵蓋美國駐中國大陸的使團，包括駐北京的美國大使館和駐廣州、上海、瀋陽和武漢的領事館，以及駐香港的美國領事館。而新政策不適用於駐紮在中國大陸境外的美國人員。該政策的唯一例外是與大陸公民已有關係的美國人員，他們可以申請豁免。知情人士說，如果豁免申請被拒絕，他們必須終止關係或離職。任何違令者將被勒令立即離開中國大陸。

報導提到，美國國務院回應指不對內部事務發表評論，而伯恩斯也未置評。兩位知情人士表示，這項新政策最早是在去年夏天討論的，當時國會議員聯繫了伯恩斯，表示擔心對此類關係的限制不夠嚴格。但報導強調，無法確定該政策如何定義「戀愛關係或性關係」。

相關的禁令，曾經在冷戰時期出現，報導援引美國國務院解密文件顯示，1987年駐莫斯科的一名美國海軍陸戰隊員遭到蘇聯間諜勾引後，美國政府禁止駐紮在蘇聯集團和大陸的人員與當地人交朋友、約會或發生性關係，1991年蘇聯解體後，此類限制有所放鬆。

報導最後提及大陸的現況，指出根據大陸法規、新聞報導及四位熟悉中共官僚機構的匿名人士說法，大陸也一直在加強對海外人員的嚴格控制。近年來，北京禁止配偶獲得外國國籍的大陸公務員晉升，並限制外交官在一國長期停留，迫使一些外交官返回大陸。大陸外交部和許多其他政府機構禁止其官員與外國公民發生性關係或戀愛關係。