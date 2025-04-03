中共七常委義務植樹　習近平：堅持「三綠」並舉

中共總書記習近平等中共中央政治局七常委，3日上午在北京參加義務植樹活動。習近平強調，植樹造林是生態文明建設重要一環，綠化祖國必須堅持擴綠興綠護綠「三綠」並舉，推動森林水庫、錢庫、糧庫、碳庫「四庫」聯動。

昨日，中共中央軍委副主席張又俠才在北京通州義務植樹，並因另一位軍委副主席何衛東缺席受到關注，今日，習近平以中共中央總書記、國家主席、中央軍委主席身分，到豐台區永定河畔義務植樹。

據新華社，中共中央政治局七常委習近平、李強、趙樂際、王滬寧、蔡奇、丁薛祥、李希全均出席，還有大陸國家副主席韓正，上午集體乘車，到豐台區永定河畔，和幹部群眾一起參加義務植樹。

過程中，習近平和青少年一同植樹。他表示，目前大陸森林覆蓋率已經超過25%，貢獻了約25%的全球新增綠化面積，但同時要看到，林草資源總量仍然不足，質量效益還不夠高。要切實解決突出問題，爭取一年幹得比一年好。

習近平指出，綠化祖國必須堅持擴綠興綠護綠「三綠」並舉，推動森林水庫、錢庫、糧庫、碳庫「四庫」聯動。要更加注重「提質」，優化林分結構，搞好森林經營，同步提升草原生態質量。更加注重「興業」，多用改革的辦法用活林草資源，壯大林草產業。更加注重「利民」，為群眾增添身邊的綠、眼前的美，拓展林草就業增收空間。