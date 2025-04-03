快訊

曾入選500盤！木村拓哉現身天母 造訪這家「牛肉麵店」店址曝光

美對陸加徵34%對等關稅 陸：敦促美方糾正錯誤做法

聯合報／ 記者陳湘瑾／即時報導
大陸外交部發言人郭嘉昆。（路透）
大陸外交部發言人郭嘉昆。（路透）

美國總統川普2日宣布對等關稅政策，將對課徵大陸34%關稅。大陸外交部發言人郭嘉昆3日下午於例行記者會回應，敦促美方糾正錯誤做法，以平等、尊重、互惠的方式，同包括大陸在內的世界各國磋商解決貿易分歧。

財聯社報導，記者在大陸外交部例行記者會上詢問，美國東部時間4月2日，美方發布行政令，宣布對主要貿易夥伴加徵所謂「對等關稅」，對大陸加徵34%關稅，請問中方對此有何評論？

郭嘉昆表示，美方打著對等的幌子，對包括中國在內的多國輸美產品加徵關稅，嚴重違反世貿組織規則，嚴重損害以規則為基礎的多邊貿易體制。中方對此堅決反對，將採取必要措施堅定維護自身正當利益。

他最後表示，中方多次強調，貿易戰、關稅戰沒有贏家，保護主義沒有出路。中方敦促美方糾正錯誤做法，以平等、尊重、互惠的方式，同包括中國在內的世界各國磋商解決貿易分歧。

彭博記者隨後追問，關於關稅的問題，發言人是否能更具體闡述，大陸是否計劃在9日生效之前，與美方就關稅問題進行談判。您是否認為，川普總統採取的最新行動是將大陸視為首要目標？中方是否認為這是大陸與其他經濟體，比如東盟或歐盟走近的機會？

郭嘉昆重申，貿易戰、關稅戰沒有贏家，保護主義沒有出路。現在美方需要做的是糾正錯誤做法，以平等、尊重、互惠的方式，同包括中國在內的世界各國通過磋商解決經貿分歧。

郭稱，美國單方面加徵關稅違反世貿組織規則，損害的是各國人民的共同利益，也無助於解決美方自身的問題。大家看得很清楚，越來越多的國家反對美國加徵關稅等單邊霸凌行徑。

北京 川普 關稅

延伸閱讀

川普對新加坡祭10%對等關稅 星學者：間接衝擊大

對台關稅較高 恐不利汽車零組件國際競爭力

美祭32%對台關稅 朱立倫呼籲賴總統立即說明對策

對等關稅未納晶片 工總：伺服器等終端產品衝擊仍大

相關新聞

川普對等關稅台灣名列Country 「北京不開心」再重申這1句

美國總統川普美東時間2日於白宮宣布對等關稅政策，台灣名列Country欄位第4位。中國駐美大使謝鋒發文重申「台灣是中國的...

美對陸加徵34%對等關稅 陸：敦促美方糾正錯誤做法

美國總統川普2日宣布對等關稅政策，將對課徵大陸34%關稅。大陸外交部發言人郭嘉昆3日下午於例行記者會回應，敦促美方糾正錯...

港版國安法實施近5年 陸委會：香港淪「舉報之都」

陸委會表示，港版國安法在2020年6月底生效，開設國安舉報熱線後，累計接獲約90萬條舉報消息，香港淪為「舉報之都」；提醒...

陸稱亞冬會時遭駭客網攻 「高度懷疑背後美國政府支持」

大陸官方指亞冬會時遭駭客網攻。今年2月，第9屆亞洲冬季運動會於在大陸黑龍江省哈爾濱市舉行，大陸「國家計算機病毒應急處理中...

【重磅快評】李嘉誠給美國添彈藥

四月二日過去了，香港首富、長江和記集團負責人李嘉誠未依先前宣布時程，將轄下遍布二十三國的四十三個港口出售給美國貝萊德集團...

香港3月PMI跌至48.3！經濟轉弱「主因曝光」

官方香港電台今天報導，標普全球3月香港採購經理人指數（PMI）下跌至48.3，較上月下跌0.7，反映出經濟轉弱，主因是新...

商品推薦

udn討論區

0 則留言
規範
發布
  • 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
  • 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
  • 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
  • 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。