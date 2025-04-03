美取消小額包裹豁免 拼多多同天喊出千億補貼「我們敢啃硬骨頭」

美國總統川普2日簽署行政命令，取消自大陸、香港小額包裹豁免關稅措施，5月2日生效，預料重擊多家大陸電商業。不過，大陸跨境電商平台「拼多多」同天也宣布，將投入1000億元人民幣，助推平台商家「新質轉型升級」，拼多多執行長趙佳臻強調，消費者和商家的利益要先於平台利益。

拼多多「商家權益保護委員會」3日宣布，將推出重磅惠商計劃「千億扶持」，未來3年內擬投入資金、流量等資源超過人民幣1000億元，加碼高質量電商生態建設，助推平台商家新質轉型升級，全力構建用戶、商家及平台多方共贏的商業生態。

趙佳臻稱，此次千億扶持是真金白銀的投入，不喊口號，只動真格，「我們篤定於高質量發展戰略，消費者和商家的利益要先於平台利益，平台敢於犧牲，敢於啃硬骨頭」，「公司從我到下面的每個部門、每個員工都要上下一心，力出一孔，這也是未來幾年拼多多能否開創新局面的關鍵所在。」

財新網報導，美國取消小額包裹豁免關稅措施，對SHEIN（希音）、拼多多旗下的Temu、阿里旗下的全球速賣通，和TikTok Shop為代表的大陸跨境電商平台都會深受影響。這些平台採用全托管方式，從諸多中小賣家手中，以小件包裹方式直接向海外買家發貨，且因此迅速崛起。

大陸中信證券預估，目前Temu和SHEIN兩大平台，在美國市場的占比在30-40%之間，跨境小包履約模式占銷售大宗，預計短期受到一定擾動；東方財富證券研報稱，SHEIN目前海外倉發貨占比僅5%，Temu占比為20%。