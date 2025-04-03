港版國安法實施近5年 陸委會：香港淪「舉報之都」

陸委會表示，港版國安法在2020年6月底生效，開設國安舉報熱線後，累計接獲約90萬條舉報消息，香港淪為「舉報之都」；提醒謹慎評估赴陸港澳必要性。

大陸委員會（陸委會）透過社群專頁貼文表示，港版國安法實施近5年，香港國安處舉報熱線在2020年11月開通，迄今累計近90萬條與國家安全相關舉報消息，香港淪為「舉報之都」。

陸委會提到，港版國安法在2020年6月底生效，根據香港官方說法，截至今年3月1日止，累計320人遭拘捕、186人及5間公司被控涉嫌從事危害國家安全的行為和活動，其中161人及1間公司被定罪。

陸委會表示，港版國安法及舉報熱線導致許多香港菁英出走、移民，重創香港政治、經濟、社會，這股風氣也蔓延至海外港人。

陸委會批評，中共將慣常舉報制度移植香港，違反人民善良本性，更是「損人不利己」，呼籲港府與中共立即廢止基本法第23條、港版國安法及其他違反國際人權惡法，停止迫害香港人民。

陸委會主委邱垂正日前表示，由於赴陸風險攀升，提醒民眾必須謹慎評估赴陸港澳的必要性；若有前往需要，可在出發前登錄「赴陸港澳登錄系統」，以利在有需要的時候，政府可提供必要協助。

港版國安法實施後，陸委會於官網羅列「可能誤觸港版國安法地雷的行為」。樣態包括在網路或媒體發表、轉載或支持「香港獨立」、「光復香港、時代革命」等相關言論、在網路或媒體發表言論請求外國政府制裁中國或港府等。